Сорок мирных жителей в ДНР пострадали от запрещенных мин «Лепесток», которые активно распространяет ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Пески, который находится в Ясиноватском районе Донецкой области. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 августа.
- Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Пески Донецкой области. Там находился один из самых мощных укреплений ВСУ.
- Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Последний раз она была атакована украинскими войсками 7 августа.
- Сорок мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали от запрещенных мин «Лепесток». Среди них — двое детей. Один из пострадавших вскоре скончался в больнице.
- Словакия передаст Украине старые советские истребители МиГ-29 за ненадобностью. Теперь там [в стране] планирует использовать в своем вооружении самолеты из Чехии и Польши. Также ранее сообщалось, что в Словакии могут отказать в помощи Украине.
- Российские солдаты уничтожили более 200 националистов, половина из которых — члены 66-й механизированной бригады и «Правого сектора» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Также уничтожено десять единиц военной техники.
- Военный эксперт рассказал о том, как украинские войска пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку». По его словам, на Украине работают по такому принципу: если из 100 человек останется 10, но это уже будут хорошие солдаты.
- Поставки западными странами дальнобойного оружия Украине вынудят Россию расширить географию спецоперации. Об этом заявили в МИД РФ.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что ее основной целью является защита мирного населения Донбасса.
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