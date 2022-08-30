Мишустин: экономика в РФ стабилизирована

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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, продукты питания
Стабилизация банковской системы положительно сказывается на покупательской способности Фото:

Ситуация на российских рынках и в банковской системе после введения Западом санкций стабилизирована. Об этом сообщил экономист и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


«Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — заявил Мишустин. Сообщение прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел беспрецедентное количество антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. Запад также признак победу Центробанка РФ над западными санкциями.

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Ситуация на российских рынках и в банковской системе после введения Западом санкций стабилизирована. Об этом сообщил экономист и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — заявил Мишустин. Сообщение прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел беспрецедентное количество антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. Запад также признак победу Центробанка РФ над западными санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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