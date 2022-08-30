Мишустин: экономика в РФ стабилизирована

30 августа 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Стабилизация банковской системы положительно сказывается на покупательской способности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ситуация на российских рынках и в банковской системе после введения Западом санкций стабилизирована. Об этом сообщил экономист и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — заявил Мишустин. Сообщение прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел беспрецедентное количество антироссийских санкций , направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. Запад также признак победу Центробанка РФ над западными санкциями.

Ситуация на российских рынках и в банковской системе после введения Западом санкций стабилизирована. Об этом сообщил экономист и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — заявил Мишустин. Сообщение прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел беспрецедентное количество антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. Запад также признак победу Центробанка РФ над западными санкциями.