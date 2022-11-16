Песков похвалил Байдена за реакцию на ракеты в Польше

16 ноября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в Польше упали элементы С-300 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал профессиональной реакцию президента США Джо Байдена на инцидент в Польше. Об этом Песков заявил во время общения с журналистами. «Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским ВС. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. 15 ноября в Польше на приграничной территории с Украиной упали две ракеты. В Минобороны РФ заявили, что Россия наносила удары только на территории Украины. Упавшие ракеты были элементами С-300, отметили в министерстве. Байден назвал маловероятным, что ракеты были российскими. США начали проводить расследование. Чуть позже президент США заявил, что взрыв в Польше произошел из-за работы украинской ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал профессиональной реакцию президента США Джо Байдена на инцидент в Польше. Об этом Песков заявил во время общения с журналистами. «Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским ВС. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. 15 ноября в Польше на приграничной территории с Украиной упали две ракеты. В Минобороны РФ заявили, что Россия наносила удары только на территории Украины. Упавшие ракеты были элементами С-300, отметили в министерстве. Байден назвал маловероятным, что ракеты были российскими. США начали проводить расследование. Чуть позже президент США заявил, что взрыв в Польше произошел из-за работы украинской ПВО.