19 марта 2023

Сотрудница РЖД воровала постельное белье ради помощи участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, склад, белье, постельное белье
Женщина похищала постельное белье из фирменного поезда, в котором убиралась Фото:

В Карелии сотрудница РЖД около шести месяцев совершала кражи постельного белья из поезда. Похищенное женщина отдавала его на благотворительность для военных на СВО.

«40-летняя Валентина М. из Петрозаводска работает в РЖД. Женщину заподозрили в воровстве на работе. Сотрудница чистосердечно призналась: уже несколько месяцев она уносит текстиль из фирменного поезда „Москва-Петрозаводск“, который обслуживает», — сообщают соцсети.

При уборке поезда сотрудница РЖД похищала оттуда комплекты постельного белья, полотенца и пледы. Валентина пояснила, что часть украденного передала на благотворительность — для военнослужащих на спецоперацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

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В Карелии сотрудница РЖД около шести месяцев совершала кражи постельного белья из поезда. Похищенное женщина отдавала его на благотворительность для военных на СВО. «40-летняя Валентина М. из Петрозаводска работает в РЖД. Женщину заподозрили в воровстве на работе. Сотрудница чистосердечно призналась: уже несколько месяцев она уносит текстиль из фирменного поезда „Москва-Петрозаводск“, который обслуживает», — сообщают соцсети. При уборке поезда сотрудница РЖД похищала оттуда комплекты постельного белья, полотенца и пледы. Валентина пояснила, что часть украденного передала на благотворительность — для военнослужащих на спецоперацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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