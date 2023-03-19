Сотрудница РЖД воровала постельное белье ради помощи участникам СВО

В Карелии сотрудница РЖД около шести месяцев совершала кражи постельного белья из поезда. Похищенное женщина отдавала его на благотворительность для военных на СВО.
«40-летняя Валентина М. из Петрозаводска работает в РЖД. Женщину заподозрили в воровстве на работе. Сотрудница чистосердечно призналась: уже несколько месяцев она уносит текстиль из фирменного поезда „Москва-Петрозаводск“, который обслуживает», — сообщают соцсети.
При уборке поезда сотрудница РЖД похищала оттуда комплекты постельного белья, полотенца и пледы. Валентина пояснила, что часть украденного передала на благотворительность — для военнослужащих на спецоперацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
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