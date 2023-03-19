Премьер Саксонии назвал еще одну страну, вовлеченную в конфликт на Украине

Премьер Саксонии: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине

20 марта 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Германию назвали участником конфликта на Украине из-за поставок оружия для ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине из-за поставок оружия Киеву, что отодвигает на второй план вопрос об урегулировании конфликта. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. «Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт <…> Я считаю, что это именно то, чего мы не должны были делать, чтобы быть более авторитетными и активными в качестве посредника и дипломатического игрока», — сказал саксонский премьер Кречмер в интервью журналу Focus. По его словам, сейчас призывы к урегулированию конфликта ушли на второй план из-за активной военной помощи Киеву. Западные страны активно спонсируют Киев вооружением и техникой с начала российской спецоперации на Украине. Военнослужащие Украины в марте получат 21 танк Leopard 2A6 от Германии и Португалии. Обучение на тяжелой технике украинские бойцы уже прошли, пишет немецкая газета Zeit. Накануне комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хегль предупредила, что если страна продолжит поставки оружия, то на улучшение вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет.

Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине из-за поставок оружия Киеву, что отодвигает на второй план вопрос об урегулировании конфликта. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. «Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт <…> Я считаю, что это именно то, чего мы не должны были делать, чтобы быть более авторитетными и активными в качестве посредника и дипломатического игрока», — сказал саксонский премьер Кречмер в интервью журналу Focus. По его словам, сейчас призывы к урегулированию конфликта ушли на второй план из-за активной военной помощи Киеву. Западные страны активно спонсируют Киев вооружением и техникой с начала российской спецоперации на Украине. Военнослужащие Украины в марте получат 21 танк Leopard 2A6 от Германии и Португалии. Обучение на тяжелой технике украинские бойцы уже прошли, пишет немецкая газета Zeit. Накануне комиссар по делам вооруженных сил ФРГ Ева Хегль предупредила, что если страна продолжит поставки оружия, то на улучшение вооруженных сил Германии потребуется около 50 лет.