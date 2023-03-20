МИД Украины отчитал посла Израиля из-за ЧВК «Вагнер»

Киев выразил недовольство послу Израиля из-за отказа признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

20 марта 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

В Киеве обиделись на Израиль из-за не готовности страны признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля Михаэля Бродского в связи с недовольством Киева, что страна отказывается призвать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщил источник. Израильская сторона не готова признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, хотя при этом призывает Украину признать таковой Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС), пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источник. Также дипломату были высказаны претензии по поводу того, что отсутствует прогресс в получении Украиной от Израиля государственных гарантий для предоставления кредита на сумму 200 млн долларов, пишет издание. Вместе с тем послу указали на медлительность со стороны Израиля с выполнением договоренности об увеличении числа раненых украинских военных, которым израильская сторона установила протезы. Ранее стало известно, что Конгресс США намеревается объявить группу Вагнера террористической организацией, но американский президент Джо Байден выступил против такого решения в связи с чем между ними возник спор. Об этом сообщается в статье американского интернет-издания The Hill. При этом в январе Министерство США намеревалось включить частную компанию в список международных преступных организаций, пишет Reuters. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля Михаэля Бродского в связи с недовольством Киева, что страна отказывается призвать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщил источник. Израильская сторона не готова признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, хотя при этом призывает Украину признать таковой Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС), пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источник. Также дипломату были высказаны претензии по поводу того, что отсутствует прогресс в получении Украиной от Израиля государственных гарантий для предоставления кредита на сумму 200 млн долларов, пишет издание. Вместе с тем послу указали на медлительность со стороны Израиля с выполнением договоренности об увеличении числа раненых украинских военных, которым израильская сторона установила протезы. Ранее стало известно, что Конгресс США намеревается объявить группу Вагнера террористической организацией, но американский президент Джо Байден выступил против такого решения в связи с чем между ними возник спор. Об этом сообщается в статье американского интернет-издания The Hill. При этом в январе Министерство США намеревалось включить частную компанию в список международных преступных организаций, пишет Reuters.