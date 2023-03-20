Шольц раскрыл подробности разговоров с Путиным

Шольц: обычно переговоры с Путиным продолжаются до полутора часов

21 марта 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Переговоры с Путиным проходят в максимально вежливом тоне, заявил Олаф Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в вежливом тоне и могут продолжаться до полутора часов. Об этом рассказал сам Шольц. «Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда они проходят на немецком, иногда с переводом», — передает слова Шольца Rheinische Post . Он добавил, что, несмотря на кардинально различные взгляды Путина и Шольца на украинский конфликт, переговоры проходят в максимально вежливой форме. В прошлом году Шольц и Путин созванивались 12 раз. В сентябре лидеры государств на протяжении длительного времени обсуждали конфликт на Украине. Сам Шольц заявил, что не будет отказываться от диалогов с российским президентом и впредь, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин также открыт к переговорам с канцлером ФРГ, пишет «Национальная служба новостей».

Переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в вежливом тоне и могут продолжаться до полутора часов. Об этом рассказал сам Шольц. «Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда они проходят на немецком, иногда с переводом», — передает слова Шольца Rheinische Post. Он добавил, что, несмотря на кардинально различные взгляды Путина и Шольца на украинский конфликт, переговоры проходят в максимально вежливой форме. В прошлом году Шольц и Путин созванивались 12 раз. В сентябре лидеры государств на протяжении длительного времени обсуждали конфликт на Украине. Сам Шольц заявил, что не будет отказываться от диалогов с российским президентом и впредь, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин также открыт к переговорам с канцлером ФРГ, пишет «Национальная служба новостей».