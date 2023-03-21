МИД России назвал тех, кто не сможет стать посредниками на Украине

МИД РФ: интересы США, Великобритании, Франции и Германии не позволяют им стать посредниками по Украине
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Посредниками по Украине могут стать страны, которые заинтересованы в прекращении боевых действий, заявили в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США, Великобритания, Франция и Германия не могут рассчитывать на предоставление им статуса посредника при разрешении конфликта на Украине, так как власти этих стран заинтересованы исключительно в продолжении боевых действий. Об этом заявили в МИД России.

«Власти США, Великобритании, Франции и Германии не могут претендовать на роль посредников, которые были бы ответственны за запуск мирного процесса по украинскому конфликту», — передает сообщение МИД РИА Новости. Там добавили, что вышеназванные страны заинтересованы исключительно в затягивании конфликта на Украине. Западные страны продолжают вводить санкции против России, поддерживать антироссийские решения украинского руководства, что не говорит об их стремлениях к скорому урегулированию ситуации, заключили в МИД РФ.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что Германия не заинтересована в прекращении украинского конфликта из-за того, что продолжает осуществлять поставки вооружения украинским властям. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал созвать контактную группу по Украине, состоящую из США, Великобритании, Франции и Германии, которая бы отвечала за запуск мирного процесса, передает RT.

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США, Великобритания, Франция и Германия не могут рассчитывать на предоставление им статуса посредника при разрешении конфликта на Украине, так как власти этих стран заинтересованы исключительно в продолжении боевых действий. Об этом заявили в МИД России. «Власти США, Великобритании, Франции и Германии не могут претендовать на роль посредников, которые были бы ответственны за запуск мирного процесса по украинскому конфликту», — передает сообщение МИД РИА Новости. Там добавили, что вышеназванные страны заинтересованы исключительно в затягивании конфликта на Украине. Западные страны продолжают вводить санкции против России, поддерживать антироссийские решения украинского руководства, что не говорит об их стремлениях к скорому урегулированию ситуации, заключили в МИД РФ. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что Германия не заинтересована в прекращении украинского конфликта из-за того, что продолжает осуществлять поставки вооружения украинским властям. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал созвать контактную группу по Украине, состоящую из США, Великобритании, Франции и Германии, которая бы отвечала за запуск мирного процесса, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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