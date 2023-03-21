Си Цзиньпин заявил, что у России и Китая здоровые отношения 21 марта 2023 в 19:40 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин прилетел в Москву на три дня Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией показывают здоровую динамику. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. «При общих усилиях Китай и Россия демонстрируют здоровую позитивную динамику развития отношений», — сказал Си. Трансляция велась на телеканале Россия-24. Си прилетел в Россию 20 марта, передает Life . Он обсудил с Путиным отношения двух стран и укрепление влияния РФ и Китая на международной арене, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также в центре обсуждения была ситуация на Украине и мирный план Китая по решению конфликта. Председатель КНР выступил за урегулирование ситуации путем диалога. Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией показывают здоровую динамику. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. «При общих усилиях Китай и Россия демонстрируют здоровую позитивную динамику развития отношений», — сказал Си. Трансляция велась на телеканале Россия-24. Си прилетел в Россию 20 марта, передает Life. Он обсудил с Путиным отношения двух стран и укрепление влияния РФ и Китая на международной арене, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также в центре обсуждения была ситуация на Украине и мирный план Китая по решению конфликта. Председатель КНР выступил за урегулирование ситуации путем диалога. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям