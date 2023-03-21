Bloomberg: взгляды Илона Маска на украинский конфликт стали головной болью Байдена

22 марта 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

США считает опасным расширение влияния Илона Маска, считает Bloomberg Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отношение американского предпринимателя Илона Маска к конфликту на Украине и расширение влияния его социальной сети Twitter являются серьезной проблемой для Белого дома. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что под контролем Маска находятся пять компаний в разных отраслях, которые пересекаются с правительством и таким образом дают бизнесмену глобальное влияние. «Чиновники опасаются, что <…> Маск близок к неприкасаемости. Он в одностороннем порядке решает, как Украина может использовать службу Starlink. В Белом доме обеспокоены тем, что из-за растущего присутствия Tesla в Китае и зависимости Маска от финансирования с Ближнего Востока <…> он может быть уязвим для иностранных манипуляций. Маск вызывает у команды Байдена наибольшую головную боль. Он также предложил дружественный России план прекращения конфликта на Украине», — сообщили журналисты агентства. Также Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали. Ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Украины. Он заявил, что не допустит использование Starlink для усиления напряжения на Украине, которое может привести глобальному конфликту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношение американского предпринимателя Илона Маска к конфликту на Украине и расширение влияния его социальной сети Twitter являются серьезной проблемой для Белого дома. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что под контролем Маска находятся пять компаний в разных отраслях, которые пересекаются с правительством и таким образом дают бизнесмену глобальное влияние. «Чиновники опасаются, что <…> Маск близок к неприкасаемости. Он в одностороннем порядке решает, как Украина может использовать службу Starlink. В Белом доме обеспокоены тем, что из-за растущего присутствия Tesla в Китае и зависимости Маска от финансирования с Ближнего Востока <…> он может быть уязвим для иностранных манипуляций. Маск вызывает у команды Байдена наибольшую головную боль. Он также предложил дружественный России план прекращения конфликта на Украине», — сообщили журналисты агентства. Также Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали. Ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Украины. Он заявил, что не допустит использование Starlink для усиления напряжения на Украине, которое может привести глобальному конфликту.