Марочко заявил об активизации ВСУ на фронте

Подразделения ВСУ стали более маневренными в зоне СВО, отметил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ стали наносить больше атак по позициям ВС России в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ противник значительно активизировался и стал более маневренным. Благоприятные погодные условия, стабильно плюсовые температуры без осадков позволили украинским боевикам применять вооружение и технику», — заявил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что раньше передвижению ВСУ мешала распутица.

В марте американское издание Politico сообщило, что весенние наступление Украины ожидается к маю 2023 года. Для этого страны Запада заранее отправили Украине танки и дополнительное вооружение. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что армия России готова отразить любую атаку ВСУ в ДНР, передает RT.