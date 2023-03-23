Марочко заявил об активизации ВСУ на фронте

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Подразделения ВСУ стали более маневренными в зоне СВО, отметил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ стали наносить больше атак по позициям ВС России в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ противник значительно активизировался и стал более маневренным. Благоприятные погодные условия, стабильно плюсовые температуры без осадков позволили украинским боевикам применять вооружение и технику», — заявил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что раньше передвижению ВСУ мешала распутица.

В марте американское издание Politico сообщило, что весенние наступление Украины ожидается к маю 2023 года. Для этого страны Запада заранее отправили Украине танки и дополнительное вооружение. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что армия России готова отразить любую атаку ВСУ в ДНР, передает RT.

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Подразделения ВСУ стали наносить больше атак по позициям ВС России в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. «В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ противник значительно активизировался и стал более маневренным. Благоприятные погодные условия, стабильно плюсовые температуры без осадков позволили украинским боевикам применять вооружение и технику», — заявил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что раньше передвижению ВСУ мешала распутица. В марте американское издание Politico сообщило, что весенние наступление Украины ожидается к маю 2023 года. Для этого страны Запада заранее отправили Украине танки и дополнительное вооружение. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что армия России готова отразить любую атаку ВСУ в ДНР, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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