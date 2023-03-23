23 марта 2023

Посол РФ в Британии: антироссийская пропаганда Запада работает «на полную катушку»

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Британцы практически лишены других источников информации, отмечает посол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Британии активно работает антироссийская пропаганда, при этом местные жители практически лишены альтернативных источников информации. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Что касается общества, оно фактически лишено доступа к альтернативным источникам информации. Зато «на полную катушку» работает местный агитпроп. На круглосуточной основе британцев «потчуют» постоянными вбросами, шокирующими собственными или заимствованными у Киева сочинениями о действиях наших военных и мифических «достижениях» ВСУ», — заявил Келин «Известиям».

По данным Келина, многие британцы озвучивают в соцопросах официальную позицию Лондона относительно спецоперации. При этом, по его мнению, они намного сильнее озабочены возросшей стоимостью жизни, нежели чем политикой.

Ранее МИД выступил с официальным заявлением, что решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире.

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В Британии активно работает антироссийская пропаганда, при этом местные жители практически лишены альтернативных источников информации. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Что касается общества, оно фактически лишено доступа к альтернативным источникам информации. Зато «на полную катушку» работает местный агитпроп. На круглосуточной основе британцев «потчуют» постоянными вбросами, шокирующими собственными или заимствованными у Киева сочинениями о действиях наших военных и мифических «достижениях» ВСУ», — заявил Келин «Известиям». По данным Келина, многие британцы озвучивают в соцопросах официальную позицию Лондона относительно спецоперации. При этом, по его мнению, они намного сильнее озабочены возросшей стоимостью жизни, нежели чем политикой. Ранее МИД выступил с официальным заявлением, что решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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