В Британии активно работает антироссийская пропаганда, при этом местные жители практически лишены альтернативных источников информации. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Что касается общества, оно фактически лишено доступа к альтернативным источникам информации. Зато «на полную катушку» работает местный агитпроп. На круглосуточной основе британцев «потчуют» постоянными вбросами, шокирующими собственными или заимствованными у Киева сочинениями о действиях наших военных и мифических «достижениях» ВСУ», — заявил Келин «Известиям».
По данным Келина, многие британцы озвучивают в соцопросах официальную позицию Лондона относительно спецоперации. При этом, по его мнению, они намного сильнее озабочены возросшей стоимостью жизни, нежели чем политикой.
Ранее МИД выступил с официальным заявлением, что решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире.
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