Посол РФ в Британии: антироссийская пропаганда Запада работает «на полную катушку» 24 марта 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + Британцы практически лишены других источников информации, отмечает посол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Британии активно работает антироссийская пропаганда, при этом местные жители практически лишены альтернативных источников информации. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Что касается общества, оно фактически лишено доступа к альтернативным источникам информации. Зато «на полную катушку» работает местный агитпроп. На круглосуточной основе британцев «потчуют» постоянными вбросами, шокирующими собственными или заимствованными у Киева сочинениями о действиях наших военных и мифических «достижениях» ВСУ», — заявил Келин «Известиям». По данным Келина, многие британцы озвучивают в соцопросах официальную позицию Лондона относительно спецоперации. При этом, по его мнению, они намного сильнее озабочены возросшей стоимостью жизни, нежели чем политикой. Ранее МИД выступил с официальным заявлением, что решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. В Британии активно работает антироссийская пропаганда, при этом местные жители практически лишены альтернативных источников информации. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Что касается общества, оно фактически лишено доступа к альтернативным источникам информации. Зато «на полную катушку» работает местный агитпроп. На круглосуточной основе британцев «потчуют» постоянными вбросами, шокирующими собственными или заимствованными у Киева сочинениями о действиях наших военных и мифических «достижениях» ВСУ», — заявил Келин «Известиям». По данным Келина, многие британцы озвучивают в соцопросах официальную позицию Лондона относительно спецоперации. При этом, по его мнению, они намного сильнее озабочены возросшей стоимостью жизни, нежели чем политикой. Ранее МИД выступил с официальным заявлением, что решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям