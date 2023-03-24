Медведев заявил о риске развала США

24 марта 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев убежден, что Россия не развалится Фото: Владимир Андреев © URA.RU У США выше шансы развала страны на фоне происходящих событий, чем у России. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его telegram-канале . Так он прокомментировал заявления, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и конфликта на Украине к 2033 году может развалиться Россия. Запад ожидал, что Россия развалится и попадет в экономическую изоляцию из-за санкций, но этого не произошло, заявил американский экономист Райан МакМейкен. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Запад на протяжении десятков лет мечтает развалить Россию. Эти планы США не осуществились из-за решения РФ начать спецоперацию на Украине, передает RT со ссылкой на Al Mayadeen.

У США выше шансы развала страны на фоне происходящих событий, чем у России. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его telegram-канале. Так он прокомментировал заявления, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и конфликта на Украине к 2033 году может развалиться Россия. Запад ожидал, что Россия развалится и попадет в экономическую изоляцию из-за санкций, но этого не произошло, заявил американский экономист Райан МакМейкен. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Запад на протяжении десятков лет мечтает развалить Россию. Эти планы США не осуществились из-за решения РФ начать спецоперацию на Украине, передает RT со ссылкой на Al Mayadeen.