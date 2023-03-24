Медведев заявил о риске развала США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии
Дмитрий Медведев убежден, что Россия не развалится Фото:

У США выше шансы развала страны на фоне происходящих событий, чем у России. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его telegram-канале. Так он прокомментировал заявления, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и конфликта на Украине к 2033 году может развалиться Россия.

Запад ожидал, что Россия развалится и попадет в экономическую изоляцию из-за санкций, но этого не произошло, заявил американский экономист Райан МакМейкен. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Запад на протяжении десятков лет мечтает развалить Россию. Эти планы США не осуществились из-за решения РФ начать спецоперацию на Украине, передает RT со ссылкой на Al Mayadeen.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

У США выше шансы развала страны на фоне происходящих событий, чем у России. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Предпосылки развалиться у Соединенных Штатов Америки гораздо выше. Особенно в свете того, что сейчас у них происходит», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Информация опубликована в его telegram-канале. Так он прокомментировал заявления, что из-за санкций, роста цен на энергоносители и конфликта на Украине к 2033 году может развалиться Россия. Запад ожидал, что Россия развалится и попадет в экономическую изоляцию из-за санкций, но этого не произошло, заявил американский экономист Райан МакМейкен. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Запад на протяжении десятков лет мечтает развалить Россию. Эти планы США не осуществились из-за решения РФ начать спецоперацию на Украине, передает RT со ссылкой на Al Mayadeen.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...