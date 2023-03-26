RT: НАТО займется изучением российских телепрограмм и каналов в Telegram, посвященным СВО

НАТО хочет проверить, как Россия доносит информацию гражданам о ходе СВО, пишет RT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) планирует провести анализ того, как информация о ходе российской спецоперации на Украине подается для россиян, а также для граждан Азии, Африки и Южной Америки. Проверить планируют российские телепрограммы и каналы в Telegram.

«Исследовательская часть позволит определить, как Россией осуществлялась стратегическая коммуникация с различными контингентами внутренней аудитории в целях обеспечения и сохранения поддержки на различных этапах конфликта на Украине», — говорится в документе, который находится в распоряжении RT. Уточняется, что Североатлантический альянс заинтересован в изучении того, как информация подается для россиян, а также для жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Агентство отмечает, что центр НАТО объявил два тендера на свои исследования. Первый направлен на освещение украинского конфликта. Второй же тендер касается информации вне западной информационной среды. Следуя данным из документа, Североатлантический альянс заинтересован в изучении того, как информация подается для россиян, а также для жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что антироссийская пропаганда Запада работает «на полную катушку». По его словам, гражданам Великобритании преподносят информацию о «мифических достижениях украинских солдат». Также telegram-канал «Война с фейками» сообщал, что украинские диверсанты подожгли собственный истребитель Су-27. По словам авторов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) это делают для того, чтобы показать успехи на поле боя в борьбе с РФ.