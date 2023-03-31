ООН обвинила Украину в похищении людей, Лукашенко призвал к миру: главное к вечеру 31 марта

Александр Лукашенко призвал Россию и Украину к переговорам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ООН заявили, что Украина после начала конфликта с РФ похитила около ста человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев и Москву прекратить боевые столкновения. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 марта.
- В ООН обвинили Киев в похищении и беспочвенном задержании мирных граждан. С 24 февраля 2022 года на Украине зафиксирован 91 случай похищения людей со стороны украинских силовиков.
- Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Также он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что тот должен будет ответить за свои действия, если не согласится на дипломатическое взаимодействие с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь обратил внимание, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут выполнены.
- НАТО планирует отправлять «миротворцев» на Украину. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил, что российские солдаты будут их уничтожать, воспринимая как врагов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также уточнял, что Евросоюз готов обсуждать введение миротворческих сил на Украину.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут совершить контрнаступление по нескольким направлениям из-за отсутствия необходимых средств. Например, у них нет авиации. Полковник запаса Сергей Хатылев подчеркнул, что украинские силы будут либо имитировать наступление, либо же они погибнут во время его свершения.
- Военнослужащие ВС РФ наносят успешные удары по ВСУ. Российские войска используют в ходе боевых операций воздушную технику и беспилотники, передает Пятый канал.
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