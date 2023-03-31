ООН обвинила Украину в похищении людей, Лукашенко призвал к миру: главное к вечеру 31 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко призвал Россию и Украину к переговорам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ООН заявили, что Украина после начала конфликта с РФ похитила около ста человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев и Москву прекратить боевые столкновения. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 марта.

  • В ООН обвинили Киев в похищении и беспочвенном задержании мирных граждан. С 24 февраля 2022 года на Украине зафиксирован 91 случай похищения людей со стороны украинских силовиков.
  • Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Также он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что тот должен будет ответить за свои действия, если не согласится на дипломатическое взаимодействие с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь обратил внимание, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут выполнены.
  • НАТО планирует отправлять «миротворцев» на Украину. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил, что российские солдаты будут их уничтожать, воспринимая как врагов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также уточнял, что Евросоюз готов обсуждать введение миротворческих сил на Украину.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут совершить контрнаступление по нескольким направлениям из-за отсутствия необходимых средств. Например, у них нет авиации. Полковник запаса Сергей Хатылев подчеркнул, что украинские силы будут либо имитировать наступление, либо же они погибнут во время его свершения.
  • Военнослужащие ВС РФ наносят успешные удары по ВСУ. Российские войска используют в ходе боевых операций воздушную технику и беспилотники, передает Пятый канал.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ООН заявили, что Украина после начала конфликта с РФ похитила около ста человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев и Москву прекратить боевые столкновения. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...