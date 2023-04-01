01 апреля 2023

Сальдо: в Новой Каховке был предотвращен теракт

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В Новой Каховке сотрудники спецслужб обезвредили украинскую диверсионную группу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новой Каховке (Херсонская область) сотрудниками спецслужб в ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена группа украинских диверсантов, которая готовилась к совершению террористических актов на российской территории. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке. Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме, взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», — сообщил Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

Он написал, что группа готовилась к проведению акций устрашения в местах массового скопления людей на территории Новой Каховки с целью провокаций и дискредитации государственного строя. Также Сальдо выразил благодарность сотрудникам российских силовых ведомств.

Ранее URA.RU рассказало, что в Энергодаре Запорожской области была обнаружена конспиративная квартира украинских диверсантов, готовящих осуществить серию терактов. Ранее, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о провокациях со стороны Украины на территории Запорожской атомной станции.

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В Новой Каховке (Херсонская область) сотрудниками спецслужб в ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена группа украинских диверсантов, которая готовилась к совершению террористических актов на российской территории. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке. Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме, взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», — сообщил Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он написал, что группа готовилась к проведению акций устрашения в местах массового скопления людей на территории Новой Каховки с целью провокаций и дискредитации государственного строя. Также Сальдо выразил благодарность сотрудникам российских силовых ведомств. Ранее URA.RU рассказало, что в Энергодаре Запорожской области была обнаружена конспиративная квартира украинских диверсантов, готовящих осуществить серию терактов. Ранее, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о провокациях со стороны Украины на территории Запорожской атомной станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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