Сальдо: в Новой Каховке был предотвращен теракт

В Новой Каховке (Херсонская область) сотрудниками спецслужб в ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена группа украинских диверсантов, которая готовилась к совершению террористических актов на российской территории. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке. Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме, взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», — сообщил Владимир Сальдо в своем
Он написал, что группа готовилась к проведению акций устрашения в местах массового скопления людей на территории Новой Каховки с целью провокаций и дискредитации государственного строя. Также Сальдо выразил благодарность сотрудникам российских силовых ведомств.
Ранее URA.RU рассказало, что в Энергодаре Запорожской области была обнаружена конспиративная квартира украинских диверсантов, готовящих осуществить серию терактов. Ранее, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о провокациях со стороны Украины на территории Запорожской атомной станции.
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