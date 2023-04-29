В США предрекли скорый крах ПВО Украины

В системах противовоздушной обороны (ПВО) Украины заканчиваются ракеты, что позволит российским ВВС с легкостью атаковать украинские территории. Об этом заявил военный аналитик Дэвид Экс.
«В старых киевских батареях ПВО заканчиваются ракеты. Если ракеты класса „земля-воздух“ закончатся до того, как иностранные союзники Украины смогут доставить значительное количество новых систем ПВО, стальной барьер, который блокировал российские воздушные удары, наконец, может рухнуть», — написал Экс в
Аналитик пояснил, что, в таком случае, российские самолеты и ракеты смогут летать на высоте более трех километров. Это, по его словам, позволит максимально эффективно использовать ракеты, установленные на истребителях.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что боевики израсходовали почти весь запас советских ракет ПВО. Его слова приводит телеканал 360.
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