Власти РФ удивились реакции ООН на призыв Подоляка «убивать россиян»

19 мая 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что Украина будет преследовать Россию всегда и везде Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российских дипломатов удивило, что в ООН призвали избегать риторики, которая не помогает урегулировать конфликт на Украине. Этому предшествовал призыв советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка «убивать россиян». В постпредстве РФ при всемирной организации отметили, что представители альянса пытаются «обойтись дежурными фразами». «Пресс-служба генерального секретаря ООН ответила на очередную порцию антироссийских высказываний Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам конфликта воздержаться от неконструктивной риторики. <…> На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами», — указано в заявлении дипмиссии РФ в ведомственном telegram-канале . Ранее Подоляк заявил, что Украина будет преследовать Россию всегда и везде. Она достанет каждого жителя РФ юридически или физически. Он также пригрозил России трибуналом. В ООН в ответ на угрозы Подоляка в адрес России призвали избегать подобной риторики, передает радио Sputnik.

Российских дипломатов удивило, что в ООН призвали избегать риторики, которая не помогает урегулировать конфликт на Украине. Этому предшествовал призыв советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка «убивать россиян». В постпредстве РФ при всемирной организации отметили, что представители альянса пытаются «обойтись дежурными фразами». «Пресс-служба генерального секретаря ООН ответила на очередную порцию антироссийских высказываний Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам конфликта воздержаться от неконструктивной риторики. <…> На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами», — указано в заявлении дипмиссии РФ в ведомственном telegram-канале. Ранее Подоляк заявил, что Украина будет преследовать Россию всегда и везде. Она достанет каждого жителя РФ юридически или физически. Он также пригрозил России трибуналом. В ООН в ответ на угрозы Подоляка в адрес России призвали избегать подобной риторики, передает радио Sputnik.