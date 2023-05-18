18 мая 2023

Власти РФ удивились реакции ООН на призыв Подоляка «убивать россиян»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк заявил, что Украина будет преследовать Россию всегда и везде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российских дипломатов удивило, что в ООН призвали избегать риторики, которая не помогает урегулировать конфликт на Украине. Этому предшествовал призыв советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка «убивать россиян». В постпредстве РФ при всемирной организации отметили, что представители альянса пытаются «обойтись дежурными фразами».

«Пресс-служба генерального секретаря ООН ответила на очередную порцию антироссийских высказываний Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам конфликта воздержаться от неконструктивной риторики. <…> На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами», — указано в заявлении дипмиссии РФ в ведомственном telegram-канале.

Ранее Подоляк заявил, что Украина будет преследовать Россию всегда и везде. Она достанет каждого жителя РФ юридически или физически. Он также пригрозил России трибуналом. В ООН в ответ на угрозы Подоляка в адрес России призвали избегать подобной риторики, передает радио Sputnik.

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Российских дипломатов удивило, что в ООН призвали избегать риторики, которая не помогает урегулировать конфликт на Украине. Этому предшествовал призыв советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка «убивать россиян». В постпредстве РФ при всемирной организации отметили, что представители альянса пытаются «обойтись дежурными фразами». «Пресс-служба генерального секретаря ООН ответила на очередную порцию антироссийских высказываний Подоляка с угрозами юридической и физической расправы над гражданами России призывом ко всем сторонам конфликта воздержаться от неконструктивной риторики. <…> На самом деле, неконструктивной риторикой, которая абсолютно неприемлема, являются попытки ооновцев выгородить преступные и человеконенавистнические заявления представителей украинских властей и обойтись дежурными фразами», — указано в заявлении дипмиссии РФ в ведомственном telegram-канале. Ранее Подоляк заявил, что Украина будет преследовать Россию всегда и везде. Она достанет каждого жителя РФ юридически или физически. Он также пригрозил России трибуналом. В ООН в ответ на угрозы Подоляка в адрес России призвали избегать подобной риторики, передает радио Sputnik.
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