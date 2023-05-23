Экс-разведчик США Риттер заявил об особой тактике ВС РФ против истребителей F-16

23 мая 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ не имеют представления об использовании истребителей F-16, сказал Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные разработали тактику по борьбе с истребителя F-16. Об этом заявил экс-разведчик ВМС США Скотт Риттер. По его словам, оружейные эксперты из РФ прекрасно понимают, как устроены эти самолеты. «F-16 были разработаны в 1970 году. И я думаю, что российские эксперты по вооружению понимают, что такое F-16. Я думаю, что российские вооруженные силы разработали тактику для того, чтобы сопротивляться им», — заявил Скотт Риттер в интервью для «Крым 24». Также бывший разведчик подчеркнул, что украинские бойцы не имеют понятия, как обращаться с этими истребителями. Ранее стало известно, что Киев получит американские истребители F-16. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, предоставление Украине этих самолетов является приоритетом, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что несколько стран Запада выразили готовность обучать украинских пилотов управлению истребителями. Среди них была Дания. Глава датского Минобороны Троелс Лунд Поульсен сказал, что его страна готова сыграть ключевую роль в подготовке ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

Российские военные разработали тактику по борьбе с истребителя F-16. Об этом заявил экс-разведчик ВМС США Скотт Риттер. По его словам, оружейные эксперты из РФ прекрасно понимают, как устроены эти самолеты. «F-16 были разработаны в 1970 году. И я думаю, что российские эксперты по вооружению понимают, что такое F-16. Я думаю, что российские вооруженные силы разработали тактику для того, чтобы сопротивляться им», — заявил Скотт Риттер в интервью для «Крым 24». Также бывший разведчик подчеркнул, что украинские бойцы не имеют понятия, как обращаться с этими истребителями. Ранее стало известно, что Киев получит американские истребители F-16. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, предоставление Украине этих самолетов является приоритетом, пишет деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что несколько стран Запада выразили готовность обучать украинских пилотов управлению истребителями. Среди них была Дания. Глава датского Минобороны Троелс Лунд Поульсен сказал, что его страна готова сыграть ключевую роль в подготовке ВСУ, передает «Национальная служба новостей».