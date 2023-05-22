В Госдепе США сообщили, когда Украина получит истребители F-16

Украина получит американские истребители F-16 в ближайшие месяцы. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Киев получит самолеты F-16 в ближайшие месяцы», — сообщил Миллер во время прямого эфира на youtube-канале ведомства. Он уточнил, что власти США не поощряют нанесение ударов Украиной по целям на территории России.
Украина получит американские истребители F-16 в ближайшие месяцы. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Киев получит самолеты F-16 в ближайшие месяцы», — сообщил Миллер во время прямого эфира на youtube-канале ведомства. Он уточнил, что власти США не поощряют нанесение ударов Украиной по целям на территории России. Ранее в Минобороны Украины заявляли, что истребители F-16 прибудут на Украину осенью 2023 года. Президент США Джо Байден уточнил, что эта техника будет применяться только в зоне спецоперации. Германия отказалась участвовать в поставках истребителей на Украину, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, также он заявлял, что обучение украинских пилотов управлению данными самолетами станет сигналом для РФ, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен намекнул, что Украина не получит F-16 бесплатно. А в ООН на вопрос о поставках Киеву истребителей ответили, что хотят окончания конфликта, передает МК.