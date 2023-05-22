В Госдепе США сообщили, когда Украина получит истребители F-16 Госдеп США: Киев получит истребители F-16 в ближайшие месяцы 22 мая 2023 в 23:32 Размер текста - 17 + В Госдепе США заявили, что Киев получит F-16 в ближайшие месяцы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит американские истребители F-16 в ближайшие месяцы. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Киев получит самолеты F-16 в ближайшие месяцы», — сообщил Миллер во время прямого эфира на youtube-канале ведомства. Он уточнил, что власти США не поощряют нанесение ударов Украиной по целям на территории России. Ранее в Минобороны Украины заявляли, что истребители F-16 прибудут на Украину осенью 2023 года. Президент США Джо Байден уточнил, что эта техника будет применяться только в зоне спецоперации. Германия отказалась участвовать в поставках истребителей на Украину, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, также он заявлял, что обучение украинских пилотов управлению данными самолетами станет сигналом для РФ, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен намекнул, что Украина не получит F-16 бесплатно. А в ООН на вопрос о поставках Киеву истребителей ответили, что хотят окончания конфликта, передает МК . Украина получит американские истребители F-16 в ближайшие месяцы. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Киев получит самолеты F-16 в ближайшие месяцы», — сообщил Миллер во время прямого эфира на youtube-канале ведомства. Он уточнил, что власти США не поощряют нанесение ударов Украиной по целям на территории России. Ранее в Минобороны Украины заявляли, что истребители F-16 прибудут на Украину осенью 2023 года. Президент США Джо Байден уточнил, что эта техника будет применяться только в зоне спецоперации. Германия отказалась участвовать в поставках истребителей на Украину, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, также он заявлял, что обучение украинских пилотов управлению данными самолетами станет сигналом для РФ, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен намекнул, что Украина не получит F-16 бесплатно. А в ООН на вопрос о поставках Киеву истребителей ответили, что хотят окончания конфликта, передает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям