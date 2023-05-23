ВВС Украины опровергли обучение пилотов на F-16

Советник командования ВВС Украины Игнат: обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Украинские пилоты еще не прибыли на обучение полетов на F-16, сказал Юрий Игнат Фото:
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Обучение пилотов ВВС Украины на истребителях F-16 еще не началось, несмотря на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об обратном. Об этом заявил советник командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат.

«Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, выехавшие в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет», — рассказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Ранее стало известно, что Великобритания начнет обучать украинских пилотов использованию F-16 летом 2023 года, пишет телеканал 360. Позже обучение военных Украины одобрили и США, передает MK.RU. Недавно Боррель заявил, что подготовка пилотов ВСУ уже началась в некоторых европейских странах, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Обучение пилотов ВВС Украины на истребителях F-16 еще не началось, несмотря на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об обратном. Об этом заявил советник командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат. «Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, выехавшие в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет», — рассказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Ранее стало известно, что Великобритания начнет обучать украинских пилотов использованию F-16 летом 2023 года, пишет телеканал 360. Позже обучение военных Украины одобрили и США, передает MK.RU. Недавно Боррель заявил, что подготовка пилотов ВСУ уже началась в некоторых европейских странах, сообщает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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