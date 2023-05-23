ВВС Украины опровергли обучение пилотов на F-16

Советник командования ВВС Украины Игнат: обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось

23 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Украинские пилоты еще не прибыли на обучение полетов на F-16, сказал Юрий Игнат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучение пилотов ВВС Украины на истребителях F-16 еще не началось, несмотря на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об обратном. Об этом заявил советник командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат. «Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, выехавшие в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет», — рассказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Ранее стало известно, что Великобритания начнет обучать украинских пилотов использованию F-16 летом 2023 года, пишет телеканал 360. Позже обучение военных Украины одобрили и США, передает MK.RU . Недавно Боррель заявил, что подготовка пилотов ВСУ уже началась в некоторых европейских странах, сообщает деловое издание «Взгляд».

Обучение пилотов ВВС Украины на истребителях F-16 еще не началось, несмотря на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об обратном. Об этом заявил советник командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат. «Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, выехавшие в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет», — рассказал Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Ранее стало известно, что Великобритания начнет обучать украинских пилотов использованию F-16 летом 2023 года, пишет телеканал 360. Позже обучение военных Украины одобрили и США, передает MK.RU. Недавно Боррель заявил, что подготовка пилотов ВСУ уже началась в некоторых европейских странах, сообщает деловое издание «Взгляд».