Смерть единоросса Зубарева подтвердили в партии

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Заседание Президиума ГенСовета партии "Единая Россия", квитка иван, зубарев виктор, петров сергей
Виктор Зубарев (слева) умер на 63 году жизни Фото:

Умер депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Зубарев. Его смерть подтвердили в пресс-службе фракции.

«Депутат Госдумы от „Единой Россия“ Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни», — передает «Парламентская газета». Она ссылается на пресс-службу партии.

Виктор Зубарев был избран в должность депутата от Красноярского края в 2021 году. Он являлся членом думского Комитета по бюджету и налогам.

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Умер депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Зубарев. Его смерть подтвердили в пресс-службе фракции. «Депутат Госдумы от „Единой Россия“ Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни», — передает «Парламентская газета». Она ссылается на пресс-службу партии. Виктор Зубарев был избран в должность депутата от Красноярского края в 2021 году. Он являлся членом думского Комитета по бюджету и налогам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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