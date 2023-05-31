Смерть единоросса Зубарева подтвердили в партии

Виктор Зубарев (слева) умер на 63 году жизни
Умер депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Зубарев. Его смерть подтвердили в пресс-службе фракции.
«Депутат Госдумы от „Единой Россия“ Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни», — передает «Парламентская газета». Она ссылается на пресс-службу партии.
Виктор Зубарев был избран в должность депутата от Красноярского края в 2021 году. Он являлся членом думского Комитета по бюджету и налогам.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!