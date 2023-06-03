Психолог рассказала, почему бессмысленно сравнивать себя с другими

Психолог Гогуева: сравнивать себя с другими нерационально

03 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Психолог объяснила, что нет смысла сравнивать себя с другими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сравнивать себя с другими людьми или даже с самим собой в разные периоды жизни нерационально. Об этом рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева. «Стоит ли сравнивать себя 30-летнего, руководителя отдела, с 35-летним, когда вы во втором декрете? Можно ли сказать, что в 30 вы были успешнее, чем в 35, или наоборот? Стоит ли сравнивать свою физическую форму в 45 лет и в 50? Нет, потому что в этом возрасте у нас разные физиологические ресурсы», — цитирует Пятый канал слова Гогуевой. По мнению психолога, не надо сравнивать себя ни с другими людьми, ни с собой в прошлом. Гогуева подчеркнула, что лучше вложить энергию в достижение своей актуальной цели и тогда человек будет доволен жизнью. Ранее URA.RU писало, что некоторые женщины одиноки из-за низкой самооценки или завышенной планки при выборе мужчин. Такое мнение высказала психолог Екатерина Горькова.

Сравнивать себя с другими людьми или даже с самим собой в разные периоды жизни нерационально. Об этом рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева. «Стоит ли сравнивать себя 30-летнего, руководителя отдела, с 35-летним, когда вы во втором декрете? Можно ли сказать, что в 30 вы были успешнее, чем в 35, или наоборот? Стоит ли сравнивать свою физическую форму в 45 лет и в 50? Нет, потому что в этом возрасте у нас разные физиологические ресурсы», — цитирует Пятый канал слова Гогуевой. По мнению психолога, не надо сравнивать себя ни с другими людьми, ни с собой в прошлом. Гогуева подчеркнула, что лучше вложить энергию в достижение своей актуальной цели и тогда человек будет доволен жизнью. Ранее URA.RU писало, что некоторые женщины одиноки из-за низкой самооценки или завышенной планки при выборе мужчин. Такое мнение высказала психолог Екатерина Горькова.