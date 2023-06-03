Психолог рассказала, почему бессмысленно сравнивать себя с другими

Психолог Гогуева: сравнивать себя с другими нерационально
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, люди на улице
Психолог объяснила, что нет смысла сравнивать себя с другими Фото:

Сравнивать себя с другими людьми или даже с самим собой в разные периоды жизни нерационально. Об этом рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.

«Стоит ли сравнивать себя 30-летнего, руководителя отдела, с 35-летним, когда вы во втором декрете? Можно ли сказать, что в 30 вы были успешнее, чем в 35, или наоборот? Стоит ли сравнивать свою физическую форму в 45 лет и в 50? Нет, потому что в этом возрасте у нас разные физиологические ресурсы», — цитирует Пятый канал слова Гогуевой.

По мнению психолога, не надо сравнивать себя ни с другими людьми, ни с собой в прошлом. Гогуева подчеркнула, что лучше вложить энергию в достижение своей актуальной цели и тогда человек будет доволен жизнью.

Ранее URA.RU писало, что некоторые женщины одиноки из-за низкой самооценки или завышенной планки при выборе мужчин. Такое мнение высказала психолог Екатерина Горькова.

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Сравнивать себя с другими людьми или даже с самим собой в разные периоды жизни нерационально. Об этом рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева. «Стоит ли сравнивать себя 30-летнего, руководителя отдела, с 35-летним, когда вы во втором декрете? Можно ли сказать, что в 30 вы были успешнее, чем в 35, или наоборот? Стоит ли сравнивать свою физическую форму в 45 лет и в 50? Нет, потому что в этом возрасте у нас разные физиологические ресурсы», — цитирует Пятый канал слова Гогуевой. По мнению психолога, не надо сравнивать себя ни с другими людьми, ни с собой в прошлом. Гогуева подчеркнула, что лучше вложить энергию в достижение своей актуальной цели и тогда человек будет доволен жизнью. Ранее URA.RU писало, что некоторые женщины одиноки из-за низкой самооценки или завышенной планки при выборе мужчин. Такое мнение высказала психолог Екатерина Горькова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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