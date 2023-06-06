Крупнейший на Украине комбинат приостановил выплавку стали из-за прорыва на Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

ArcelorMittal в Кривом Роге приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской ГЭС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Крупнейшая компания ArcelorMittal в Кривом Роге (город в Днепропетровской области Украины) приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом сообщили пресс-служба организации на своей странице в социальной сети. «Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС „АрселорМиттал Кривой Рог“ ограничила потребление воды и уже поставила на паузу ряд процессов металлургического производств», — говорится в сообщении на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Каховская ГЭС пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что населенный пункт оказался затоплен из-за происшествия, сообщает телеканал 360. В МИД РФ считаюти, что разрушение ГЭС привело к гуманитарной и экологической катастрофе, передает «Национальная служба новостей».

Крупнейшая компания ArcelorMittal в Кривом Роге (город в Днепропетровской области Украины) приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом сообщили пресс-служба организации на своей странице в социальной сети. «Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС „АрселорМиттал Кривой Рог“ ограничила потребление воды и уже поставила на паузу ряд процессов металлургического производств», — говорится в сообщении на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Каховская ГЭС пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что населенный пункт оказался затоплен из-за происшествия, сообщает телеканал 360. В МИД РФ считаюти, что разрушение ГЭС привело к гуманитарной и экологической катастрофе, передает «Национальная служба новостей».