06 июня 2023

Крупнейший на Украине комбинат приостановил выплавку стали из-за прорыва на Каховской ГЭС

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
ArcelorMittal в Кривом Роге приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Крупнейшая компания ArcelorMittal в Кривом Роге (город в Днепропетровской области Украины) приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом сообщили пресс-служба организации на своей странице в социальной сети.

«Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС „АрселорМиттал Кривой Рог“ ограничила потребление воды и уже поставила на паузу ряд процессов металлургического производств», — говорится в сообщении на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Каховская ГЭС пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что населенный пункт оказался затоплен из-за происшествия, сообщает телеканал 360. В МИД РФ считаюти, что разрушение ГЭС привело к гуманитарной и экологической катастрофе, передает «Национальная служба новостей».

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Крупнейшая компания ArcelorMittal в Кривом Роге (город в Днепропетровской области Украины) приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом сообщили пресс-служба организации на своей странице в социальной сети. «Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС „АрселорМиттал Кривой Рог“ ограничила потребление воды и уже поставила на паузу ряд процессов металлургического производств», — говорится в сообщении на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Каховская ГЭС пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что населенный пункт оказался затоплен из-за происшествия, сообщает телеканал 360. В МИД РФ считаюти, что разрушение ГЭС привело к гуманитарной и экологической катастрофе, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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