22 июля 2023

Полковник Макгрегор: Россия способна окружить Харьков в августе

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
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Российская армия способна окружить Харьков уже в августе текущего года. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии», — заявил Макгрегор в своем блоге на youtube-канале. Он отметил, что такой сценарий реализован на южном направлении фронта.

Обозреватели журнала Newsweek считают, что Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украине придется оставить России пятую часть своей территории. В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву помощь, напоминает RT.

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Российская армия способна окружить Харьков уже в августе текущего года. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии», — заявил Макгрегор в своем блоге на youtube-канале. Он отметил, что такой сценарий реализован на южном направлении фронта. Обозреватели журнала Newsweek считают, что Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украине придется оставить России пятую часть своей территории. В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву помощь, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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