Полковник Макгрегор: Россия способна окружить Харьков в августе

22 июля 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

В США рассказали, что ждет ВСУ под Харьковом в августе 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия способна окружить Харьков уже в августе текущего года. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии», — заявил Макгрегор в своем блоге на youtube-канале. Он отметил, что такой сценарий реализован на южном направлении фронта. Обозреватели журнала Newsweek считают, что Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украине придется оставить России пятую часть своей территории. В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву помощь, напоминает RT.

Российская армия способна окружить Харьков уже в августе текущего года. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии», — заявил Макгрегор в своем блоге на youtube-канале. Он отметил, что такой сценарий реализован на южном направлении фронта. Обозреватели журнала Newsweek считают, что Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украине придется оставить России пятую часть своей территории. В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву помощь, напоминает RT.