Российская армия способна окружить Харьков уже в августе текущего года. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии», — заявил Макгрегор в своем блоге на youtube-канале. Он отметил, что такой сценарий реализован на южном направлении фронта.
Обозреватели журнала Newsweek считают, что Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украине придется оставить России пятую часть своей территории. В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву помощь, напоминает RT.
Российская армия способна окружить Харьков уже в августе текущего года. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии», — заявил Макгрегор в своем блоге на youtube-канале. Он отметил, что такой сценарий реализован на южном направлении фронта. Обозреватели журнала Newsweek считают, что Украина рискует потерять Харьков и Одессу без войск НАТО. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Украине придется оставить России пятую часть своей территории. В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву помощь, напоминает RT.