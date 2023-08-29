Пресс-служба Пригожина подтвердила его смерть

Желающие проститься с Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
Похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в его пресс-службе, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена.
«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате», — написали в telegram-канале пресс-службы Пригожина. Там добавили, что желающие проститься с бизнесменом могут посетить Пороховское кладбище.
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