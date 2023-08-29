Пресс-служба Пригожина подтвердила его смерть

Пресс-служба Пригожина: похороны главы ЧВК «Вагнер» прошли в закрытом формате
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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, цветы, стихийный мемориал, пригожин евгений
Желающие проститься с Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище Фото:
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Похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в его пресс-службе, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате», — написали в telegram-канале пресс-службы Пригожина. Там добавили, что желающие проститься с бизнесменом могут посетить Пороховское кладбище.

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Похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в его пресс-службе, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена. «Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате», — написали в telegram-канале пресс-службы Пригожина. Там добавили, что желающие проститься с бизнесменом могут посетить Пороховское кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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