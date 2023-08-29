Пресс-служба Пригожина подтвердила его смерть

Пресс-служба Пригожина: похороны главы ЧВК «Вагнер» прошли в закрытом формате

29 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Желающие проститься с Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в его пресс-службе, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена. «Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате», — написали в telegram-канале пресс-службы Пригожина. Там добавили, что желающие проститься с бизнесменом могут посетить Пороховское кладбище.

Похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате. Об этом рассказали в его пресс-службе, тем самым подтвердив информацию о смерти бизнесмена. «Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате», — написали в telegram-канале пресс-службы Пригожина. Там добавили, что желающие проститься с бизнесменом могут посетить Пороховское кладбище.