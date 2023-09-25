Основатель ВШЭ и наставник Набиуллиной: чем запомнился экс-министр экономики РФ Евгений Ясин

Экс-министр экономики РФ Евгений Ясин умер на 89 году жизни

25 сентября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Евгений Ясин умер в Москве в возрасте 89 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сегодня утром в Москве умер экс-министр экономики РФ, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Ясин родился в 1934 году, на момент смерти ему было 89 лет. URA.RU приводит биографию экс-министр экономики РФ и рассказывает, чем он был известен. Детство и юность экс-министра экономики РФ Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. Его мать была дочерью ростовщика из Местовки недалеко от Винницы, отец был из ремесленной семьи и работал на железной дороге. Ясин отмечал, что его всегда чему-то учили. Во время учебы он увлекся географией, а также интересовался предприятиями городов СССР и делал про них выписки. После окончания школы захотел стать геологом, но не попал на геолого-географический факультет Одесского университета. В 1952 году он поступил на инженера-мотостроителя. Вскоре Ясин снова стал студентом и поступил на экономический факультет МГУ на специальность «политическая экономия». Карьера После окончания обучения на инженера-строителя Ясин работал мастером в Мостопоезде №478 (организация, которая занималась строительством мостов). В 1963 году после окончания МГУ он работал сначала заведующим отделом, затем заведующим лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР. С 1971 года и до конца 1980-х годов преподавал на экономическом факультете МГУ. По приглашению академика Леонида Абалкина в 1989 году Ясин вошел в состав государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе. Позже, в 1991 году, Евгений Ясин перешел из аппарата правительства СССР в Научно-промышленный союз СССР, там он занял пост генерального директора Дирекции по экономической политике. С 1994 по 1997 год Ясин занимал должность министра экономики России. В 1992 году была создана Высшая школа экономики, основателями которой стали Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов. Ясин был научным руководителем ВШЭ с октября 1998 года по 2021 год. В июле 2021 года он был избран почетным научным руководителем Высшей школы экономики. Также экс-министра экономики РФ считают первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Награды Евгения Ясина Евгений Ясин награжден орденом Почета (2009), орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2012, 20002), а также медалями Столыпина II и I степеней (2017, 2012). Эти медали вручаются за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны. Кроме того, Ясин отмечен Почетной грамотой (2002) и благодарностью (2004) правительства РФ. Фото: Владимир Андреев © URA.RU В возрасте 89 лет умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин. Об этом в своих соцсетях сообщил телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский. Позднее бывший главред «Эха Москвы» (включен Минюстом в список иностранных агентов) Алексей Венедиктов также сообщил об этом, передает РБК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сегодня утром в Москве умер экс-министр экономики РФ, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Ясин родился в 1934 году, на момент смерти ему было 89 лет. URA.RU приводит биографию экс-министр экономики РФ и рассказывает, чем он был известен. Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. Его мать была дочерью ростовщика из Местовки недалеко от Винницы, отец был из ремесленной семьи и работал на железной дороге. Ясин отмечал, что его всегда чему-то учили. Во время учебы он увлекся географией, а также интересовался предприятиями городов СССР и делал про них выписки. После окончания школы захотел стать геологом, но не попал на геолого-географический факультет Одесского университета. В 1952 году он поступил на инженера-мотостроителя. Вскоре Ясин снова стал студентом и поступил на экономический факультет МГУ на специальность «политическая экономия». После окончания обучения на инженера-строителя Ясин работал мастером в Мостопоезде №478 (организация, которая занималась строительством мостов). В 1963 году после окончания МГУ он работал сначала заведующим отделом, затем заведующим лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР. С 1971 года и до конца 1980-х годов преподавал на экономическом факультете МГУ. По приглашению академика Леонида Абалкина в 1989 году Ясин вошел в состав государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе. Позже, в 1991 году, Евгений Ясин перешел из аппарата правительства СССР в Научно-промышленный союз СССР, там он занял пост генерального директора Дирекции по экономической политике. С 1994 по 1997 год Ясин занимал должность министра экономики России. В 1992 году была создана Высшая школа экономики, основателями которой стали Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов. Ясин был научным руководителем ВШЭ с октября 1998 года по 2021 год. В июле 2021 года он был избран почетным научным руководителем Высшей школы экономики. Также экс-министра экономики РФ считают первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Евгений Ясин награжден орденом Почета (2009), орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2012, 20002), а также медалями Столыпина II и I степеней (2017, 2012). Эти медали вручаются за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны. Кроме того, Ясин отмечен Почетной грамотой (2002) и благодарностью (2004) правительства РФ. В возрасте 89 лет умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин. Об этом в своих соцсетях сообщил телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский. Позднее бывший главред «Эха Москвы» (включен Минюстом в список иностранных агентов) Алексей Венедиктов также сообщил об этом, передает РБК.