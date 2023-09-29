Рогов сообщил о новом феномене украинского контрнаступления

Рогов: контрнаступление привело к массовой сдаче солдат ВСУ в плен

29 сентября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

ВСУ массово сдаются в плен, так как не верят в успех своего контрнаступления, добавил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское контрнаступление привело к тому, что солдаты добровольно сдаются в плен российским военным. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал это феноменом. «Солдаты ВСУ группами сдаются, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. <…> Это феномен украинского контрнаступления», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, наступление начинает носить более мирный характер. «В среднем за день в плен сдаются от двух до пяти солдат Украины», — подчеркнул Рогов. Он связал данный феномен с тем, что у бойцов ВСУ упал моральный дух. Они поняли, что контрнаступление не принесет им пользы. Украина проводит свое наступление уже на протяжении четырех месяцев. Рогов подчеркивал, что наиболее обостренная ситуация складываются в Запорожской области. Наиболее горячей точкой наступления называют территорию недалеко от села Работино. Ранее более 10 тысяч украинских бойцов сдались в плен российским военным, передает телеканал 360.

Украинское контрнаступление привело к тому, что солдаты добровольно сдаются в плен российским военным. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал это феноменом. «Солдаты ВСУ группами сдаются, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. <…> Это феномен украинского контрнаступления», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, наступление начинает носить более мирный характер. «В среднем за день в плен сдаются от двух до пяти солдат Украины», — подчеркнул Рогов. Он связал данный феномен с тем, что у бойцов ВСУ упал моральный дух. Они поняли, что контрнаступление не принесет им пользы. Украина проводит свое наступление уже на протяжении четырех месяцев. Рогов подчеркивал, что наиболее обостренная ситуация складываются в Запорожской области. Наиболее горячей точкой наступления называют территорию недалеко от села Работино. Ранее более 10 тысяч украинских бойцов сдались в плен российским военным, передает телеканал 360.