Украинское контрнаступление привело к тому, что солдаты добровольно сдаются в плен российским военным. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал это феноменом.
«Солдаты ВСУ группами сдаются, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. <…> Это феномен украинского контрнаступления», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, наступление начинает носить более мирный характер. «В среднем за день в плен сдаются от двух до пяти солдат Украины», — подчеркнул Рогов. Он связал данный феномен с тем, что у бойцов ВСУ упал моральный дух. Они поняли, что контрнаступление не принесет им пользы.
Украина проводит свое наступление уже на протяжении четырех месяцев. Рогов подчеркивал, что наиболее обостренная ситуация складываются в Запорожской области. Наиболее горячей точкой наступления называют территорию недалеко от села Работино. Ранее более 10 тысяч украинских бойцов сдались в плен российским военным, передает телеканал 360.
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