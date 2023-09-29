Рогов сообщил о новом феномене украинского контрнаступления

Рогов: контрнаступление привело к массовой сдаче солдат ВСУ в плен
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ВСУ массово сдаются в плен, так как не верят в успех своего контрнаступления, добавил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление привело к тому, что солдаты добровольно сдаются в плен российским военным. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал это феноменом.

«Солдаты ВСУ группами сдаются, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. <…> Это феномен украинского контрнаступления», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, наступление начинает носить более мирный характер. «В среднем за день в плен сдаются от двух до пяти солдат Украины», — подчеркнул Рогов. Он связал данный феномен с тем, что у бойцов ВСУ упал моральный дух. Они поняли, что контрнаступление не принесет им пользы.

Украина проводит свое наступление уже на протяжении четырех месяцев. Рогов подчеркивал, что наиболее обостренная ситуация складываются в Запорожской области. Наиболее горячей точкой наступления называют территорию недалеко от села Работино. Ранее более 10 тысяч украинских бойцов сдались в плен российским военным, передает телеканал 360.

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Украинское контрнаступление привело к тому, что солдаты добровольно сдаются в плен российским военным. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал это феноменом. «Солдаты ВСУ группами сдаются, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. <…> Это феномен украинского контрнаступления», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, наступление начинает носить более мирный характер. «В среднем за день в плен сдаются от двух до пяти солдат Украины», — подчеркнул Рогов. Он связал данный феномен с тем, что у бойцов ВСУ упал моральный дух. Они поняли, что контрнаступление не принесет им пользы. Украина проводит свое наступление уже на протяжении четырех месяцев. Рогов подчеркивал, что наиболее обостренная ситуация складываются в Запорожской области. Наиболее горячей точкой наступления называют территорию недалеко от села Работино. Ранее более 10 тысяч украинских бойцов сдались в плен российским военным, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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