Американский фанат фигуристки Валиевой сделал ей дорогой подарок Американский фанат фигуристки Валиевой подарил ей iPhone 15 Pro Max 14 октября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 + Фанат подарил Камиле телефон стоимостью почти 200 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Болельщик из США подарил российской фигуристке Камиле Валиевой дорогой подарок. На дне преподнесенной корзины с яблоками лежал iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает фанатский telegram-канал Камилы Валиевой. «Счастливая обладательница нового IPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — указано в сообщении в telegram-канаге. Дорогой подарок лежал на дне корзины с яблоками. Новые смартфоны iPhone в России официально не продаются. Но в некоторых крупных магазинах предоставляется услуга предзаказа нового смартфона. Цена iPhone 15 Pro Max в России составляет около 200 тысяч рублей. Болельщик из США подарил российской фигуристке Камиле Валиевой дорогой подарок. На дне преподнесенной корзины с яблоками лежал iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает фанатский telegram-канал Камилы Валиевой. «Счастливая обладательница нового IPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — указано в сообщении в telegram-канаге. Дорогой подарок лежал на дне корзины с яблоками. Новые смартфоны iPhone в России официально не продаются. Но в некоторых крупных магазинах предоставляется услуга предзаказа нового смартфона. Цена iPhone 15 Pro Max в России составляет около 200 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям