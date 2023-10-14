Американский фанат фигуристки Валиевой сделал ей дорогой подарок

Американский фанат фигуристки Валиевой подарил ей iPhone 15 Pro Max
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Фанат подарил Камиле телефон стоимостью почти 200 тысяч рублей Фото:

Болельщик из США подарил российской фигуристке Камиле Валиевой дорогой подарок. На дне преподнесенной корзины с яблоками лежал iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает фанатский telegram-канал Камилы Валиевой.

«Счастливая обладательница нового IPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — указано в сообщении в telegram-канаге. Дорогой подарок лежал на дне корзины с яблоками.

Новые смартфоны iPhone в России официально не продаются. Но в некоторых крупных магазинах предоставляется услуга предзаказа нового смартфона. Цена iPhone 15 Pro Max в России составляет около 200 тысяч рублей.

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Болельщик из США подарил российской фигуристке Камиле Валиевой дорогой подарок. На дне преподнесенной корзины с яблоками лежал iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает фанатский telegram-канал Камилы Валиевой. «Счастливая обладательница нового IPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — указано в сообщении в telegram-канаге. Дорогой подарок лежал на дне корзины с яблоками. Новые смартфоны iPhone в России официально не продаются. Но в некоторых крупных магазинах предоставляется услуга предзаказа нового смартфона. Цена iPhone 15 Pro Max в России составляет около 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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