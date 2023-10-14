Американский фанат фигуристки Валиевой сделал ей дорогой подарок

Болельщик из США подарил российской фигуристке Камиле Валиевой дорогой подарок. На дне преподнесенной корзины с яблоками лежал iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает фанатский telegram-канал Камилы Валиевой.
«Счастливая обладательница нового IPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — указано в сообщении в telegram-канаге. Дорогой подарок лежал на дне корзины с яблоками.
Новые смартфоны iPhone в России официально не продаются. Но в некоторых крупных магазинах предоставляется услуга предзаказа нового смартфона. Цена iPhone 15 Pro Max в России составляет около 200 тысяч рублей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.