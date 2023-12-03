В Госдуме поставили на место депутата, предложившего ввести налог на бездетность в России

Депутат Останина: инициатива о введении налога на бездетность является вредной

03 декабря 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Нужно обратить внимание на проблемы, которые волнуют молодые семьи, заявила Нина Останина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат Государственной Думы Евгений Федоров высказал свою позицию о возможности введения налога на бездетность для стимулирования рождаемости. Однако глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила свое недовольство этой инициативой и назвала ее вредной. «Я считаю эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти», — передает слова Останиной « Газета.ру ». Она отметила, что вместо введения налога на бездетность, Федорову стоило бы обратить внимание на другие проблемы, которые волнуют молодые семьи. Останина предложила рассмотреть вопросы о предоставлении первого рабочего места с достойной заработной платой для молодых специалистов, а также о предоставлении социального жилья молодым семьям. Депутат считает, что подобные меры были бы более эффективными для стимулирования рождаемости и поддержки молодых семей. В Госдуме РФ было предложено ввести налог на бездетность. Депутат Евгений Федоров поддержал эту инициативу, считая, что нужно стимулировать рождение детей. Однако не все депутаты поддерживают эту идею. В партии «Новые Люди» заявили, что такой налог может оказаться издевательством над людьми, которые по разным причинам не могут или не хотят заводить детей, особенно из-за экономических трудностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров высказал свою позицию о возможности введения налога на бездетность для стимулирования рождаемости. Однако глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила свое недовольство этой инициативой и назвала ее вредной. «Я считаю эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти», — передает слова Останиной «Газета.ру». Она отметила, что вместо введения налога на бездетность, Федорову стоило бы обратить внимание на другие проблемы, которые волнуют молодые семьи. Останина предложила рассмотреть вопросы о предоставлении первого рабочего места с достойной заработной платой для молодых специалистов, а также о предоставлении социального жилья молодым семьям. Депутат считает, что подобные меры были бы более эффективными для стимулирования рождаемости и поддержки молодых семей. В Госдуме РФ было предложено ввести налог на бездетность. Депутат Евгений Федоров поддержал эту инициативу, считая, что нужно стимулировать рождение детей. Однако не все депутаты поддерживают эту идею. В партии «Новые Люди» заявили, что такой налог может оказаться издевательством над людьми, которые по разным причинам не могут или не хотят заводить детей, особенно из-за экономических трудностей.