ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву

04 декабря 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Столица Израиля Тель-Авив подверглась обстрелу со стороны бригады «Аль-Кассам» Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бригады «Аль-Кассам», принадлежащие ХАМАСу, произвели ракетный удар по городу Тель-Авив в ответ на обстрелы мирных жителей Газы. Об этом сообщили представители бригады. «Бригады „Аль-Кассам“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», — заявили в организации. Там добавили, что удар был нанесен после того, как мирные жители в секторе Газа подверглись обстрелу. Бригада «Аль-Кассам» объявила, что они будут уничтожать города Израиля в ответ на убийства гражданского населения. Особенно они упомянули город Ашкелон и заявили, что продолжат разрушать его до полного уничтожения, после чего приступят к уничтожению других населенных пунктов. В Ашкелоне также прозвучали сирены воздушной тревоги, передает RT.

Бригады «Аль-Кассам», принадлежащие ХАМАСу, произвели ракетный удар по городу Тель-Авив в ответ на обстрелы мирных жителей Газы. Об этом сообщили представители бригады. «Бригады „Аль-Кассам“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», — заявили в организации. Там добавили, что удар был нанесен после того, как мирные жители в секторе Газа подверглись обстрелу. Бригада «Аль-Кассам» объявила, что они будут уничтожать города Израиля в ответ на убийства гражданского населения. Особенно они упомянули город Ашкелон и заявили, что продолжат разрушать его до полного уничтожения, после чего приступят к уничтожению других населенных пунктов. В Ашкелоне также прозвучали сирены воздушной тревоги, передает RT.