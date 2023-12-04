ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв. stock, вспышка, взрыв, stock
Столица Израиля Тель-Авив подверглась обстрелу со стороны бригады «Аль-Кассам» Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бригады «Аль-Кассам», принадлежащие ХАМАСу, произвели ракетный удар по городу Тель-Авив в ответ на обстрелы мирных жителей Газы. Об этом сообщили представители бригады.

«Бригады „Аль-Кассам“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», — заявили в организации. Там добавили, что удар был нанесен после того, как мирные жители в секторе Газа подверглись обстрелу.

Бригада «Аль-Кассам» объявила, что они будут уничтожать города Израиля в ответ на убийства гражданского населения. Особенно они упомянули город Ашкелон и заявили, что продолжат разрушать его до полного уничтожения, после чего приступят к уничтожению других населенных пунктов. В Ашкелоне также прозвучали сирены воздушной тревоги, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бригады «Аль-Кассам», принадлежащие ХАМАСу, произвели ракетный удар по городу Тель-Авив в ответ на обстрелы мирных жителей Газы. Об этом сообщили представители бригады. «Бригады „Аль-Кассам“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», — заявили в организации. Там добавили, что удар был нанесен после того, как мирные жители в секторе Газа подверглись обстрелу. Бригада «Аль-Кассам» объявила, что они будут уничтожать города Израиля в ответ на убийства гражданского населения. Особенно они упомянули город Ашкелон и заявили, что продолжат разрушать его до полного уничтожения, после чего приступят к уничтожению других населенных пунктов. В Ашкелоне также прозвучали сирены воздушной тревоги, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...