В Башкирии семиклассник устроил поножовщину из-за ревности к однокласснице

В Башкирии семиклассник напал на ученика восьмого класса с ножом из-за ревности к однокласснице. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«В Башкирии школьник на перемене напал с ножом на другого ученика. Он приревновал к нему свою одноклассницу», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавшего госпитализировали, рана оказалась неглубокой.
Отмечается, что в школе идет проверка. Следователи пытаются выяснить, как школьник пронес незаметно оружие в школу через установленный на входе металлоискатель.
Ранее в Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки, передает «Дни.ру». Причиной нападения на одноклассницу могла стать неразделенная любовь.
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