В Башкирии семиклассник устроил поножовщину из-за ревности к однокласснице

05 декабря 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Школьника доставили в больницу с неглубокой раной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Башкирии семиклассник напал на ученика восьмого класса с ножом из-за ревности к однокласснице. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В Башкирии школьник на перемене напал с ножом на другого ученика. Он приревновал к нему свою одноклассницу», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавшего госпитализировали, рана оказалась неглубокой. Отмечается, что в школе идет проверка. Следователи пытаются выяснить, как школьник пронес незаметно оружие в школу через установленный на входе металлоискатель. Ранее в Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки, передает «Дни.ру». Причиной нападения на одноклассницу могла стать неразделенная любовь.

В Башкирии семиклассник напал на ученика восьмого класса с ножом из-за ревности к однокласснице. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В Башкирии школьник на перемене напал с ножом на другого ученика. Он приревновал к нему свою одноклассницу», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавшего госпитализировали, рана оказалась неглубокой. Отмечается, что в школе идет проверка. Следователи пытаются выяснить, как школьник пронес незаметно оружие в школу через установленный на входе металлоискатель. Ранее в Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки, передает «Дни.ру». Причиной нападения на одноклассницу могла стать неразделенная любовь.