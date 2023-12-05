В Башкирии семиклассник устроил поножовщину из-за ревности к однокласснице

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Школьника доставили в больницу с неглубокой раной Фото:

В Башкирии семиклассник напал на ученика восьмого класса с ножом из-за ревности к однокласснице. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«В Башкирии школьник на перемене напал с ножом на другого ученика. Он приревновал к нему свою одноклассницу», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавшего госпитализировали, рана оказалась неглубокой.

Отмечается, что в школе идет проверка. Следователи пытаются выяснить, как школьник пронес незаметно оружие в школу через установленный на входе металлоискатель.

Ранее в Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки, передает «Дни.ру». Причиной нападения на одноклассницу могла стать неразделенная любовь.

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В Башкирии семиклассник напал на ученика восьмого класса с ножом из-за ревности к однокласснице. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В Башкирии школьник на перемене напал с ножом на другого ученика. Он приревновал к нему свою одноклассницу», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавшего госпитализировали, рана оказалась неглубокой. Отмечается, что в школе идет проверка. Следователи пытаются выяснить, как школьник пронес незаметно оружие в школу через установленный на входе металлоискатель. Ранее в Волгоградской области выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки, передает «Дни.ру». Причиной нападения на одноклассницу могла стать неразделенная любовь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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