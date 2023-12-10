Исламские страны подготовили мирный план по Газе

Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Лига арабских государств представили Совбезу ООН новый план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он состоит из 11 пунктов и предполагает полное прекращение огня в секторе Газа, насильственное переселение гражданских из анклава, а также независимость Палестины. Об этом сообщает турецкая газета The Star.
«Контактная группа ОИК и Лига арабских государств представила пяти постоянным членам Совбеза ООН пакет решений по палестино-израильскому конфликту из 11 статей. <…> Должно быть объявлено полное прекращение огня и доставлена?срочная гуманитарная помощь в качестве приоритета. <…> Принудительные перемещения в секторе Газа должны быть прекращены», — уточнили авторы
Они также представили другие пункты плана по урегулированию ближневосточного конфликта. Основной из них заключается в том, что должно быть создано палестинское государство на основе границ, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Все страны, кто оказывает поддержку Израилю, становятся сообщниками преступления, следует из представленного плана.
Война на Ближнем Востоке началась после того, как палестинские боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Последние, в ответ на вторжение, объявили 7 октября об операции «Железные мечи», которая затем превратилась в полноценную войну. Ряд стран также предложили свои планы по завершению конфликта. Китай и Россия выступают за создание палестинского государства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.