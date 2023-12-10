Нетаньяху в разговоре с Путиным раскритиковал позицию России

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Биньямин Нетаньяху поблагодарил РФ за освобождение израильского гражданина из плена Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с российским президентом Владимиром Путиным раскритиковал позицию РФ в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным о войне с [палестинским движением] ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля» — говорится в заявлении канцелярии оно опубликовано в соцсети X.

Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению из плена израильского гражданина, у которого было гражданство РФ. Он добавил, что Израиль освободит всех заложников. Премьер-министр выступил с требованием, чтобы Россия начала давление на Красный Крест для отправки лекарств пленным.

Израиль также раскритиковал сотрудничество между РФ и Ираном. «Любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, в которой действует Израиль», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля ушел с заседания кабинета министров, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Их разговор длился чуть меньше часа.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с российским президентом Владимиром Путиным раскритиковал позицию РФ в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным о войне с [палестинским движением] ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля» — говорится в заявлении канцелярии оно опубликовано в соцсети X. Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению из плена израильского гражданина, у которого было гражданство РФ. Он добавил, что Израиль освободит всех заложников. Премьер-министр выступил с требованием, чтобы Россия начала давление на Красный Крест для отправки лекарств пленным. Израиль также раскритиковал сотрудничество между РФ и Ираном. «Любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, в которой действует Израиль», — заявил Нетаньяху. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля ушел с заседания кабинета министров, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Их разговор длился чуть меньше часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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