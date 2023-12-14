Путин объяснил, зачем нужен новый учебник истории

Путин: новые учебники истории должны отражать фундаментальную значимость событий

14 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Учебники истории в России должны быть правдивыми, пояснил Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года В России нужны новые учебники истории, которые могут фундаментально отразить значимость крупных битв времен Великой Отечественной войны. Среди них, например, Сталинградская битва. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Их (учебников истории — прим. URA.RU) было 60 с лишним версий. Во многих учебниках было все, но не было сказано о значении битвы под Сталинградом. Нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех», — подчеркнул российский глава, отвечая на вопрос о необходимости введения в школах новых учебников истории. В настоящий момент проходит прямая линия. Ее трансляцию проводит URA.RU. Он также добавил, что над учебниками работает педагогическое и научное сообщество. Они вносят правки, с учетом сегодняшнего дня. «Все учебники должны относиться к истине, быть правдивыми», — подытожил Путин.

В России нужны новые учебники истории, которые могут фундаментально отразить значимость крупных битв времен Великой Отечественной войны. Среди них, например, Сталинградская битва. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Их (учебников истории — прим. URA.RU) было 60 с лишним версий. Во многих учебниках было все, но не было сказано о значении битвы под Сталинградом. Нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех», — подчеркнул российский глава, отвечая на вопрос о необходимости введения в школах новых учебников истории. В настоящий момент проходит прямая линия. Ее трансляцию проводит URA.RU. Он также добавил, что над учебниками работает педагогическое и научное сообщество. Они вносят правки, с учетом сегодняшнего дня. «Все учебники должны относиться к истине, быть правдивыми», — подытожил Путин.