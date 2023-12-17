В Таджикистане поприветствовали решение Путина выдвигаться на выборы

18 декабря 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

В Таджикистане поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана положительно воспринял решение российского главы Владимира Путина переизбираться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом рассказал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. «На днях Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана выступил с заявлением, приветствующим решение Владимира Путина участвовать в качестве кандидата на выборах в марте 2024 года. Насколько мне известно, это одна из первых таких реакций за рубежом на его выдвижение», — подчеркнул Семен Григорьев в разговоре ТАСС. Он также отметил, что и сам российский лидер знает о добром отношении к нему со стороны жителей Таджикистана. Ранее российский лидер заявил о выдвижении на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года. Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина, сообщает «Национальная служба новостей». На этой же встрече глава государства подчеркнул, что намерен сохранить суверенитет страны, передает телеканал 360.

Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана положительно воспринял решение российского главы Владимира Путина переизбираться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом рассказал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. «На днях Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана выступил с заявлением, приветствующим решение Владимира Путина участвовать в качестве кандидата на выборах в марте 2024 года. Насколько мне известно, это одна из первых таких реакций за рубежом на его выдвижение», — подчеркнул Семен Григорьев в разговоре ТАСС. Он также отметил, что и сам российский лидер знает о добром отношении к нему со стороны жителей Таджикистана. Ранее российский лидер заявил о выдвижении на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года. Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина, сообщает «Национальная служба новостей». На этой же встрече глава государства подчеркнул, что намерен сохранить суверенитет страны, передает телеканал 360.