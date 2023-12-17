17 декабря 2023

В Таджикистане поприветствовали решение Путина выдвигаться на выборы

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
В Таджикистане поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана положительно воспринял решение российского главы Владимира Путина переизбираться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом рассказал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.

«На днях Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана выступил с заявлением, приветствующим решение Владимира Путина участвовать в качестве кандидата на выборах в марте 2024 года. Насколько мне известно, это одна из первых таких реакций за рубежом на его выдвижение», — подчеркнул Семен Григорьев в разговоре ТАСС. Он также отметил, что и сам российский лидер знает о добром отношении к нему со стороны жителей Таджикистана.

Ранее российский лидер заявил о выдвижении на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года. Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина, сообщает «Национальная служба новостей». На этой же встрече глава государства подчеркнул, что намерен сохранить суверенитет страны, передает телеканал 360.

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Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана положительно воспринял решение российского главы Владимира Путина переизбираться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом рассказал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. «На днях Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана выступил с заявлением, приветствующим решение Владимира Путина участвовать в качестве кандидата на выборах в марте 2024 года. Насколько мне известно, это одна из первых таких реакций за рубежом на его выдвижение», — подчеркнул Семен Григорьев в разговоре ТАСС. Он также отметил, что и сам российский лидер знает о добром отношении к нему со стороны жителей Таджикистана. Ранее российский лидер заявил о выдвижении на президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года. Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина, сообщает «Национальная служба новостей». На этой же встрече глава государства подчеркнул, что намерен сохранить суверенитет страны, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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