Столтенберг заявил об истощении конфликта на Украине

17 января 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Столтенберг считает, что нужно уделять больше внимания количеству боеприпасов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция на Украине превращается в конфликт на истощение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Этот конфликт сейчас становится конфликтом на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», — передает слова Столтенберга агентство Bloomberg. В Давосе прошло очередное обсуждение по украинской «формуле мира». Однако по итогу не было принято ни одного решения. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение мирного плана по конфликту на Украине невозможно без Москвы, передает RT. Однако Украина и Россия подчеркнули, что не готовы идти на территориальные уступки.

Специальная военная операция на Украине превращается в конфликт на истощение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Этот конфликт сейчас становится конфликтом на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», — передает слова Столтенберга агентство Bloomberg. В Давосе прошло очередное обсуждение по украинской «формуле мира». Однако по итогу не было принято ни одного решения. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение мирного плана по конфликту на Украине невозможно без Москвы, передает RT. Однако Украина и Россия подчеркнули, что не готовы идти на территориальные уступки.