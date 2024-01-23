Что подарить мужу или парню на 23 февраля: готовим сюрприз заранее

Мужчине можно подарить набор для создания крафтового пива на 23 февраля
К Дню защитника Отечества стоит подготовиться заранее. Выбирая подарок на 23 февраля, важно учитывать интересы и хобби мужчины. Оригинальный подарок покажет внимательное отношение к получателю подарка. URA.RU предлагает несколько необычных идей, если хочется отойти от традиционных носков и бритвенных принадлежностей.
Блок 1: Технологические новинки
- Умные часы: Современный гаджет, который поможет вашему мужчине всегда оставаться на связи и следить за своим здоровьем;
- Беспроводные наушники: Идеальный выбор для любителей музыки, которые ценят комфорт и качество звука;
- VR-очки: Они подарят возможность погрузиться в виртуальный мир игр и развлечений.
Блок 2: Приключения и впечатления
- Сертификат на полет в аэротрубе: Позволит почувствовать себя настоящим летчиком без риска для жизни;
- Мастер-класс по вождению спортивного автомобиля: Станет источником адреналина и эмоций;
- Подарочный ваучер на экстремальный тур: Можно выбрать активный отдых в зависимости от предпочтений мужчины — это может быть альпинизм, дайвинг или кайтсерфинг.
Блок 3: Персонализированные подарки
- Гравированный кошелек: Качественный аксессуар, на котором можно разместить личное послание или инициалы.
- Индивидуальная картина: Закажите портрет в любимом стиле или пейзаж места, которое имеет для мужчины особое значение;
- Персонализированная книга: В ней мужчина может стать главным героем приключенческого романа или детектива.
Блок 4: Для гурманов и любителей хорошего отдыха
- Набор для приготовления крафтового пива: Позволит мужчине попробовать себя в роли настоящего пивовара.
- Элитный сорт кофе или чая: Изысканные вкусы можно подобрать в зависимости от предпочтений мужчины;
- Сертификат в ресторан: Романтический ужин в изысканном месте — это всегда удачный подарок.
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