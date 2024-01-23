Что подарить мужу или парню на 23 февраля: готовим сюрприз заранее

На 23 февраля мужчине можно подарить VR-очки и индивидуальную картину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подарки. Тюмень, игрушка, детские игрушки, подарок, новогодний подарок, детский подарок
Мужчине можно подарить набор для создания крафтового пива на 23 февраля Фото:

К Дню защитника Отечества стоит подготовиться заранее. Выбирая подарок на 23 февраля, важно учитывать интересы и хобби мужчины. Оригинальный подарок покажет внимательное отношение к получателю подарка. URA.RU предлагает несколько необычных идей, если хочется отойти от традиционных носков и бритвенных принадлежностей.

Блок 1: Технологические новинки

  • Умные часы: Современный гаджет, который поможет вашему мужчине всегда оставаться на связи и следить за своим здоровьем;
  • Беспроводные наушники: Идеальный выбор для любителей музыки, которые ценят комфорт и качество звука;
  • VR-очки: Они подарят возможность погрузиться в виртуальный мир игр и развлечений.

Блок 2: Приключения и впечатления

  • Сертификат на полет в аэротрубе: Позволит почувствовать себя настоящим летчиком без риска для жизни;
  • Мастер-класс по вождению спортивного автомобиля: Станет источником адреналина и эмоций;
  • Подарочный ваучер на экстремальный тур: Можно выбрать активный отдых в зависимости от предпочтений мужчины — это может быть альпинизм, дайвинг или кайтсерфинг.

Блок 3: Персонализированные подарки

  • Гравированный кошелек: Качественный аксессуар, на котором можно разместить личное послание или инициалы.
  • Индивидуальная картина: Закажите портрет в любимом стиле или пейзаж места, которое имеет для мужчины особое значение;
  • Персонализированная книга: В ней мужчина может стать главным героем приключенческого романа или детектива.

Блок 4: Для гурманов и любителей хорошего отдыха

  • Набор для приготовления крафтового пива: Позволит мужчине попробовать себя в роли настоящего пивовара.
  • Элитный сорт кофе или чая: Изысканные вкусы можно подобрать в зависимости от предпочтений мужчины;
  • Сертификат в ресторан: Романтический ужин в изысканном месте — это всегда удачный подарок.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К Дню защитника Отечества стоит подготовиться заранее. Выбирая подарок на 23 февраля, важно учитывать интересы и хобби мужчины. Оригинальный подарок покажет внимательное отношение к получателю подарка. URA.RU предлагает несколько необычных идей, если хочется отойти от традиционных носков и бритвенных принадлежностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...