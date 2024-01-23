Что подарить мужу или парню на 23 февраля: готовим сюрприз заранее

На 23 февраля мужчине можно подарить VR-очки и индивидуальную картину

23 января 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Мужчине можно подарить набор для создания крафтового пива на 23 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU К Дню защитника Отечества стоит подготовиться заранее. Выбирая подарок на 23 февраля, важно учитывать интересы и хобби мужчины. Оригинальный подарок покажет внимательное отношение к получателю подарка. URA.RU предлагает несколько необычных идей, если хочется отойти от традиционных носков и бритвенных принадлежностей. Блок 1: Технологические новинки Умные часы: Современный гаджет, который поможет вашему мужчине всегда оставаться на связи и следить за своим здоровьем;

Беспроводные наушники: Идеальный выбор для любителей музыки, которые ценят комфорт и качество звука;

VR-очки: Они подарят возможность погрузиться в виртуальный мир игр и развлечений. Блок 2: Приключения и впечатления Сертификат на полет в аэротрубе: Позволит почувствовать себя настоящим летчиком без риска для жизни;

Мастер-класс по вождению спортивного автомобиля: Станет источником адреналина и эмоций;

Подарочный ваучер на экстремальный тур: Можно выбрать активный отдых в зависимости от предпочтений мужчины — это может быть альпинизм, дайвинг или кайтсерфинг. Блок 3: Персонализированные подарки Гравированный кошелек: Качественный аксессуар, на котором можно разместить личное послание или инициалы.

Индивидуальная картина: Закажите портрет в любимом стиле или пейзаж места, которое имеет для мужчины особое значение;

Персонализированная книга: В ней мужчина может стать главным героем приключенческого романа или детектива. Блок 4: Для гурманов и любителей хорошего отдыха Набор для приготовления крафтового пива: Позволит мужчине попробовать себя в роли настоящего пивовара.

Элитный сорт кофе или чая: Изысканные вкусы можно подобрать в зависимости от предпочтений мужчины;

Сертификат в ресторан: Романтический ужин в изысканном месте — это всегда удачный подарок.

К Дню защитника Отечества стоит подготовиться заранее. Выбирая подарок на 23 февраля, важно учитывать интересы и хобби мужчины. Оригинальный подарок покажет внимательное отношение к получателю подарка. URA.RU предлагает несколько необычных идей, если хочется отойти от традиционных носков и бритвенных принадлежностей.