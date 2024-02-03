Хирург рассказал, чем ни в коем случае нельзя запивать водку

Хирург Умнов: водку нельзя запивать кофе и лимонадом

03 февраля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

По словам Умного, водку нельзя запивать колой, так как печень не сможет справиться с количеством этанола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водку нельзя запивать кофе, потому что могут произойти скачки артериального давления. Также этот алкоголь не следует запивать лимонадами и соками из фруктов, так как в них содержится фруктоза, которую печень не сможет переработать из-за нагрузки. Об этом сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «Нельзя запивать водку лимонадами, фруктовыми напитками из-за фруктозы, которая перерабатывается только ферментами печени. <…> Кофе может усугубить обезвоживание организма и повысить давление», — передает NEWS.ru слова Умнова. Он добавил, что если закусывать водку ананасом или запивать колой, то это повлечет за собой огромный вред для организма. Это связано с тем, что у печени не получится обезвредить весь этанол. Ранее сообщалось, что те люди, кто пьет водку в чистом виде, застрахованы от появления похмелья. По словам врача Вероники Савенко, коктейли, в которых намешано множество видов алкоголя, наоборот, являются «ядерной бомбой» для организма. Она объяснила, что вероятность похмелья может уменьшить употребление крепкого алкоголя на основе этилового спирта по сравнению с теми видами алкогольных напитков, которые содержат метанол, пишет «Утро.ру».

Водку нельзя запивать кофе, потому что могут произойти скачки артериального давления. Также этот алкоголь не следует запивать лимонадами и соками из фруктов, так как в них содержится фруктоза, которую печень не сможет переработать из-за нагрузки. Об этом сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «Нельзя запивать водку лимонадами, фруктовыми напитками из-за фруктозы, которая перерабатывается только ферментами печени. <…> Кофе может усугубить обезвоживание организма и повысить давление», — передает NEWS.ru слова Умнова. Он добавил, что если закусывать водку ананасом или запивать колой, то это повлечет за собой огромный вред для организма. Это связано с тем, что у печени не получится обезвредить весь этанол. Ранее сообщалось, что те люди, кто пьет водку в чистом виде, застрахованы от появления похмелья. По словам врача Вероники Савенко, коктейли, в которых намешано множество видов алкоголя, наоборот, являются «ядерной бомбой» для организма. Она объяснила, что вероятность похмелья может уменьшить употребление крепкого алкоголя на основе этилового спирта по сравнению с теми видами алкогольных напитков, которые содержат метанол, пишет «Утро.ру».