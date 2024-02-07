Польша подняла авиацию из-за ударов по Украине

07 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Польша подняла в воздух собственную авиацию с целью обеспечения информации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша запустила процедуры обеспечения безопасности в связи с ударами по Украине, о которых информируют местные СМИ. В итоге Варшава подняла собственную авиацию в воздух. Об этом сообщает польское командование. «Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность, связанная с ракетными ударами по территории Украины. <…> Были задействованы польские и союзные самолеты», отмечает командование в соцсети X. Отмечается, что Польша запустила процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства своей страны. Украинские СМИ с утра сообщали, что по всей территории страны объявлена воздушная тревога. Позже появилась информация о ракетных ударах по ряду областей, в том числе и по Киеву. При этом Минобороны РФ пока не подтвердили соответствующую информацию.

Польша запустила процедуры обеспечения безопасности в связи с ударами по Украине, о которых информируют местные СМИ. В итоге Варшава подняла собственную авиацию в воздух. Об этом сообщает польское командование. «Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность, связанная с ракетными ударами по территории Украины. <…> Были задействованы польские и союзные самолеты», отмечает командование в соцсети X. Отмечается, что Польша запустила процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства своей страны. Украинские СМИ с утра сообщали, что по всей территории страны объявлена воздушная тревога. Позже появилась информация о ракетных ударах по ряду областей, в том числе и по Киеву. При этом Минобороны РФ пока не подтвердили соответствующую информацию.