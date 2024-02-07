Польша подняла авиацию из-за ударов по Украине

Польша запустила процедуры обеспечения безопасности в связи с ударами по Украине, о которых информируют местные СМИ. В итоге Варшава подняла собственную авиацию в воздух. Об этом сообщает польское командование.
«Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность, связанная с ракетными ударами по территории Украины. <…> Были задействованы польские и союзные самолеты», отмечает командование в соцсети X. Отмечается, что Польша запустила процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства своей страны.
Украинские СМИ с утра сообщали, что по всей территории страны объявлена воздушная тревога. Позже появилась информация о ракетных ударах по ряду областей, в том числе и по Киеву. При этом Минобороны РФ пока не подтвердили соответствующую информацию.
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