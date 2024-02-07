На Украине по всей территории звучат взрывы: что известно

Кличко заявил о взрывах в центре Киева

07 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

На Украине гремят взрывы по всей территории, отмечают местные СМИ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Украинские СМИ с утра начали массово сообщать о взрывах по всей территории страны. Они писали об ударах по Харькову, Николаевской области. До этого отмечалась воздушная тревога в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Спустя время стало известно о взрыве в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу. Ночная воздушная тревога В ночь на 7 февраля украинские системы информирования объявили о воздушной тревоге в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Однако уже спустя час она была отменена. Однако уже с утра она была объявлена вновь после восьми утра (по Мск). Тогда сразу в нескольких регионах одновременно сообщалось о тревоге. В частности, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Сообщения о мощных взрывах Ближе к 09:00 утра (по Мск) ряд местных украинских СМИ начали писать о мощных взрывах в городах страны. Тогда отмечались удары в Харькове, а также Николаевской и Днепропетровской области. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях. Удары в Киеве Спустя примерно час стало известно, что взрывы прогремели и в Киевской области. Параллельно с этим другие источники сообщали об ударах в самом Киеве. Далее по сообщениям очевидцев стало известно, что в столице Украины прозвучало не менее четырех взрывов. В Киевской городской военной администрации говорилось о работе системы ПВО. Спустя время мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе. Также он заявил, что пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район. Там вспыхнуло здание. Отмечается, что в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы со светом и водой, передают местные источники. После 11:00 (Мск) стало известно, что удары затронули центральную часть города. Реакция приграничной Польши Польское командование в соцсети X объявило, что поднимает в воздух свою авиацию в связи с ударами на Украине. Таким образом Варшава соблюдает собственную безопасность, отмечает военное командование страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские СМИ с утра начали массово сообщать о взрывах по всей территории страны. Они писали об ударах по Харькову, Николаевской области. До этого отмечалась воздушная тревога в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Спустя время стало известно о взрыве в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. URA.RU приводит всю известную информацию к этому часу. В ночь на 7 февраля украинские системы информирования объявили о воздушной тревоге в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Однако уже спустя час она была отменена. Однако уже с утра она была объявлена вновь после восьми утра (по Мск). Тогда сразу в нескольких регионах одновременно сообщалось о тревоге. В частности, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Ближе к 09:00 утра (по Мск) ряд местных украинских СМИ начали писать о мощных взрывах в городах страны. Тогда отмечались удары в Харькове, а также Николаевской и Днепропетровской области. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях. Спустя примерно час стало известно, что взрывы прогремели и в Киевской области. Параллельно с этим другие источники сообщали об ударах в самом Киеве. Далее по сообщениям очевидцев стало известно, что в столице Украины прозвучало не менее четырех взрывов. В Киевской городской военной администрации говорилось о работе системы ПВО. Спустя время мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе. Также он заявил, что пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район. Там вспыхнуло здание. Отмечается, что в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы со светом и водой, передают местные источники. После 11:00 (Мск) стало известно, что удары затронули центральную часть города. Польское командование в соцсети X объявило, что поднимает в воздух свою авиацию в связи с ударами на Украине. Таким образом Варшава соблюдает собственную безопасность, отмечает военное командование страны.