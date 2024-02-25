Рекордное число россиян попросили убежище в Южной Корее

26 февраля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

За убежищем в Южной Корее обратилось рекордное число россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году почти 5,8 тысяч россиян попросили политическое убежище в Южной Корее. Об этом сообщается в отчете иммиграционной службы страны. «За убежищем обратились 5750 россиян, что в пять раз больше, чем 1038 человек в 2022 году. Также это больше, чем количество регистрантов в период с 1994 по 2019 годы», — говорится в отчете. Из 18 838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году граждан России было больше всех. За ними следуют граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189). По данным иммиграционной службы, количество заявлений о предоставлении убежища было самым высоким за последние восемь лет, а подобная тенденция сохранится и в 2024 году. Ранее в Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, которые прибыли из России. Он составил более 230 человек.

В 2023 году почти 5,8 тысяч россиян попросили политическое убежище в Южной Корее. Об этом сообщается в отчете иммиграционной службы страны. «За убежищем обратились 5750 россиян, что в пять раз больше, чем 1038 человек в 2022 году. Также это больше, чем количество регистрантов в период с 1994 по 2019 годы», — говорится в отчете. Из 18 838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году граждан России было больше всех. За ними следуют граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189). По данным иммиграционной службы, количество заявлений о предоставлении убежища было самым высоким за последние восемь лет, а подобная тенденция сохранится и в 2024 году. Ранее в Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, которые прибыли из России. Он составил более 230 человек.