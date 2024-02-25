25 февраля 2024

Рекордное число россиян попросили убежище в Южной Корее

© Служба новостей «URA.RU»
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За убежищем в Южной Корее обратилось рекордное число россиян Фото:

В 2023 году почти 5,8 тысяч россиян попросили политическое убежище в Южной Корее. Об этом сообщается в отчете иммиграционной службы страны.

«За убежищем обратились 5750 россиян, что в пять раз больше, чем 1038 человек в 2022 году. Также это больше, чем количество регистрантов в период с 1994 по 2019 годы», — говорится в отчете.

Из 18 838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году граждан России было больше всех. За ними следуют граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189). По данным иммиграционной службы, количество заявлений о предоставлении убежища было самым высоким за последние восемь лет, а подобная тенденция сохранится и в 2024 году.

Ранее в Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, которые прибыли из России. Он составил более 230 человек.

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В 2023 году почти 5,8 тысяч россиян попросили политическое убежище в Южной Корее. Об этом сообщается в отчете иммиграционной службы страны. «За убежищем обратились 5750 россиян, что в пять раз больше, чем 1038 человек в 2022 году. Также это больше, чем количество регистрантов в период с 1994 по 2019 годы», — говорится в отчете. Из 18 838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году граждан России было больше всех. За ними следуют граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189). По данным иммиграционной службы, количество заявлений о предоставлении убежища было самым высоким за последние восемь лет, а подобная тенденция сохранится и в 2024 году. Ранее в Финляндии установили исторический рекорд по числу беженцев, которые прибыли из России. Он составил более 230 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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