Тюменский подросток родом из Германии стал 8-миллионным гостем выставки «Россия»

Юный тюменец, посетивший выставку, получил сертификат на матч между Россией и Сербией Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Подросток из Тюмени — 14-летний Вадим Лейзер, стал восьмимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба выставки. Мальчик получил в подарок сертификат на посещение товарищеского футбольного матча между Россией и Сербией.

«Выставка „Россия“ приняла восьмимиллионного посетителя: им стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. Он приехал вместе с родителями, Павлом и Анастасией, и младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдет в Москве 21 марта. Такой подарок оказался как нельзя кстати: восьмимиллионный посетитель сам играет в футбол с четырех лет», — сообщили в пресс-службе.

Семья Лейзер недавно вернулась в Россию. Ранее они жили в Германии, где и родились Вадим и его брат. Как отметил папа мальчиков, семья счастлива оказаться дома и очень любит свою страну.

По подаренному сертификату Лейзеры смогут посмотреть матч из VIP-ложи. Тюменцам также оплатят проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице. Подарок Вадиму, в числе прочих, вручали бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, а также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк.