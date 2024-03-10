10 марта 2024

Эксперты рассказали о простых способах сохранить улыбку белоснежной

Ридус: сохранить улыбку белоснежной помогут народные средства
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, гигиена, средства гигиены, ванна, шампуни, зубная паста, зубная щетка
Вместе с зубной пастой для яркой улыбки можно воспользоваться проверенными средствами Фото:

Специалисты перечислили лайфхаки, которые вернут эмали привлекательный вид. Чтобы она была безупречной, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам и даже выходить из дома.

Несколькими проверенными и полезными советами, как в домашних условиях добиться яркой улыбки, поделились эксперты, передает «Ридус». Традиционно можно воспользоваться специальными отбеливающими пастами, однако следует обращать внимание на их состав, так как в них могут содержаться абразивные частицы.

Для полезных зубам процедур вполне подойдут и подручные средства. Например, можно использовать соду. Она обладает полирующими свойствами, ровно, как и активированный уголь. Чтобы не истончать эмаль и не повышать ее чувствительность, чистить ими нужно непродолжительное время и не прибегать к этому способу слишком часто.

К народным методам также относятся масла — оливковое и чайного дерева. Они не только очищают зубы, но и хорошо освежают полость рта. Достаточно взять ложку масла, прополоскать и выплюнуть. Лимон и перекись водорода тоже помогут сделать улыбку светлее. Но если первый можно просто добавить в зубную пасту и пользоваться регулярно, то ко второму лучше прибегать не более двух-трех раз в год, прикладывая к зубам пропитанным ватным диском. В любом случае эксперты советуют сначала проконсультироваться с врачом.

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Специалисты перечислили лайфхаки, которые вернут эмали привлекательный вид. Чтобы она была безупречной, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам и даже выходить из дома. Несколькими проверенными и полезными советами, как в домашних условиях добиться яркой улыбки, поделились эксперты, передает «Ридус». Традиционно можно воспользоваться специальными отбеливающими пастами, однако следует обращать внимание на их состав, так как в них могут содержаться абразивные частицы. Для полезных зубам процедур вполне подойдут и подручные средства. Например, можно использовать соду. Она обладает полирующими свойствами, ровно, как и активированный уголь. Чтобы не истончать эмаль и не повышать ее чувствительность, чистить ими нужно непродолжительное время и не прибегать к этому способу слишком часто. К народным методам также относятся масла — оливковое и чайного дерева. Они не только очищают зубы, но и хорошо освежают полость рта. Достаточно взять ложку масла, прополоскать и выплюнуть. Лимон и перекись водорода тоже помогут сделать улыбку светлее. Но если первый можно просто добавить в зубную пасту и пользоваться регулярно, то ко второму лучше прибегать не более двух-трех раз в год, прикладывая к зубам пропитанным ватным диском. В любом случае эксперты советуют сначала проконсультироваться с врачом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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