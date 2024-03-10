Эксперты рассказали о простых способах сохранить улыбку белоснежной

Ридус: сохранить улыбку белоснежной помогут народные средства

Вместе с зубной пастой для яркой улыбки можно воспользоваться проверенными средствами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Специалисты перечислили лайфхаки, которые вернут эмали привлекательный вид. Чтобы она была безупречной, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам и даже выходить из дома.

Несколькими проверенными и полезными советами, как в домашних условиях добиться яркой улыбки, поделились эксперты, передает «Ридус». Традиционно можно воспользоваться специальными отбеливающими пастами, однако следует обращать внимание на их состав, так как в них могут содержаться абразивные частицы.

Для полезных зубам процедур вполне подойдут и подручные средства. Например, можно использовать соду. Она обладает полирующими свойствами, ровно, как и активированный уголь. Чтобы не истончать эмаль и не повышать ее чувствительность, чистить ими нужно непродолжительное время и не прибегать к этому способу слишком часто.

К народным методам также относятся масла — оливковое и чайного дерева. Они не только очищают зубы, но и хорошо освежают полость рта. Достаточно взять ложку масла, прополоскать и выплюнуть. Лимон и перекись водорода тоже помогут сделать улыбку светлее. Но если первый можно просто добавить в зубную пасту и пользоваться регулярно, то ко второму лучше прибегать не более двух-трех раз в год, прикладывая к зубам пропитанным ватным диском. В любом случае эксперты советуют сначала проконсультироваться с врачом.