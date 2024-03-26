На трассе между Екатеринбургом и Тюменью ограничили движение. Фото

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожный знак, ремонт дороги
Автоинспекторы помогают водителям в проезде данного участка Фото:

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень введено реверсивное движение из-за плохой дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 177 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень Пышминского района осуществляется реверсивное движение, по причине разрушения полотна проезжей части дороги», — сказано в сообщении. Инспекторы помогают автомобилистам в движении на данном участке дороги.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными. «Соблюдайте скоростной режим и очередность проезда», — отметили в ведомстве.

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На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень введено реверсивное движение из-за плохой дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 177 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень Пышминского района осуществляется реверсивное движение, по причине разрушения полотна проезжей части дороги», — сказано в сообщении. Инспекторы помогают автомобилистам в движении на данном участке дороги. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными. «Соблюдайте скоростной режим и очередность проезда», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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