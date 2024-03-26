На трассе между Екатеринбургом и Тюменью ограничили движение. Фото

26 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы помогают водителям в проезде данного участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень введено реверсивное движение из-за плохой дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 177 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень Пышминского района осуществляется реверсивное движение, по причине разрушения полотна проезжей части дороги», — сказано в сообщении. Инспекторы помогают автомобилистам в движении на данном участке дороги. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными. «Соблюдайте скоростной режим и очередность проезда», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень введено реверсивное движение из-за плохой дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 177 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень Пышминского района осуществляется реверсивное движение, по причине разрушения полотна проезжей части дороги», — сказано в сообщении. Инспекторы помогают автомобилистам в движении на данном участке дороги. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными. «Соблюдайте скоростной режим и очередность проезда», — отметили в ведомстве.