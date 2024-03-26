Автоинспекторы помогают водителям в проезде данного участка
На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень введено реверсивное движение из-за плохой дороги. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«На 177 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень Пышминского района осуществляется реверсивное движение, по причине разрушения полотна проезжей части дороги», — сказано в сообщении. Инспекторы помогают автомобилистам в движении на данном участке дороги.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными. «Соблюдайте скоростной режим и очередность проезда», — отметили в ведомстве.
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