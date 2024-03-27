27 марта 2024

Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, сигал стивен
Сигал пришел поддержать пострадавших от теракта в «Крокусе» Фото:
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Пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» навестил американский актер Стивен Сигал. Он пришел к ним в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России.

«То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — передает RT слова Сигала, которые он сказал после посещения пострадавших.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокусе». В больницах остаются 83 человека.

В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек.

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Пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» навестил американский актер Стивен Сигал. Он пришел к ним в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. «То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — передает RT слова Сигала, которые он сказал после посещения пострадавших. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокусе». В больницах остаются 83 человека. В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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