Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

28 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Сигал пришел поддержать пострадавших от теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» навестил американский актер Стивен Сигал. Он пришел к ним в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. «То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — передает RT слова Сигала, которые он сказал после посещения пострадавших. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокусе». В больницах остаются 83 человека. В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» навестил американский актер Стивен Сигал. Он пришел к ним в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России. «То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — передает RT слова Сигала, которые он сказал после посещения пострадавших. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокусе». В больницах остаются 83 человека. В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек.