Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» навестил американский актер Стивен Сигал. Он пришел к ним в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России.
«То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — передает RT слова Сигала, которые он сказал после посещения пострадавших.
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокусе». В больницах остаются 83 человека.
В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек.
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