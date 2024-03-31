Врач рассказал, какие продукты ни в коем случае нельзя есть, чтобы быстро похудеть

Врач Мясников: для быстрого похудения нужно отказаться от белых продуктов
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Греция. Крит., сок, еда
Для быстрого похудения важно отказаться от белых продуктов, заявил Александр Мясников Фото:

Для эффективного снижения веса важно следить за питанием, отказавшись от белых продуктов, таких как макароны, хлеб, сахар и рис. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Человеку, который стремится снизить вес, важно отказаться от белых продуктов: макарон, хлеба, сахара и риса», — передает слова Мясникова NEWS.ru. Он добавил, что важно следить за питанием, активно двигаться и научиться контролировать калорийность.

Эксперт также отметил, что необходимо избегать экстремальных диет, например, интервального голодания. Для похудения важно соблюдать правильный режим питания, ограничивать калорийность, а также проводить разгрузочные дни, при которых калорийность снижается до 1000 калорий, заключил Мясников.

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Для эффективного снижения веса важно следить за питанием, отказавшись от белых продуктов, таких как макароны, хлеб, сахар и рис. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Человеку, который стремится снизить вес, важно отказаться от белых продуктов: макарон, хлеба, сахара и риса», — передает слова Мясникова NEWS.ru. Он добавил, что важно следить за питанием, активно двигаться и научиться контролировать калорийность. Эксперт также отметил, что необходимо избегать экстремальных диет, например, интервального голодания. Для похудения важно соблюдать правильный режим питания, ограничивать калорийность, а также проводить разгрузочные дни, при которых калорийность снижается до 1000 калорий, заключил Мясников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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