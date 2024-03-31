Врач рассказал, какие продукты ни в коем случае нельзя есть, чтобы быстро похудеть

Врач Мясников: для быстрого похудения нужно отказаться от белых продуктов

Для быстрого похудения важно отказаться от белых продуктов, заявил Александр Мясников Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Для эффективного снижения веса важно следить за питанием, отказавшись от белых продуктов, таких как макароны, хлеб, сахар и рис. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Человеку, который стремится снизить вес, важно отказаться от белых продуктов: макарон, хлеба, сахара и риса», — передает слова Мясникова NEWS.ru. Он добавил, что важно следить за питанием, активно двигаться и научиться контролировать калорийность.

Эксперт также отметил, что необходимо избегать экстремальных диет, например, интервального голодания. Для похудения важно соблюдать правильный режим питания, ограничивать калорийность, а также проводить разгрузочные дни, при которых калорийность снижается до 1000 калорий, заключил Мясников.