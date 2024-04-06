Развлечения Спорт Футболисты Медиалиги придумали акцию в память о Василии Уткине Футболисты Медиалиги будут носить на форме наклейки в память о Василии Уткине 06 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Весь сезон спортсмены будут носить специальные наклейки на форме Фото: Роман Наумов © URA.RU Участники пятого сезона Медиалиги в знак уважения и памяти о комментаторе Василии Уткине будут носить на спортивной форме специальные наклейки. Матчи пятого сезона начнутся с 6 апреля. Новость по теме Президент ФК «Урал» вспомнил забавную встречу с Василием Уткиным «Команды и сотрудники Лиги вышли на поле с черными наклейками „В.У.“ в память о Василии Уткине», — передает Sport24 . Там подчеркнули, что акция будет действовать весь сезон. Комментатор Василий Уткин был экстренно доставлен в больницу 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участники пятого сезона Медиалиги в знак уважения и памяти о комментаторе Василии Уткине будут носить на спортивной форме специальные наклейки. Матчи пятого сезона начнутся с 6 апреля. «Команды и сотрудники Лиги вышли на поле с черными наклейками „В.У.“ в память о Василии Уткине», — передает Sport24. Там подчеркнули, что акция будет действовать весь сезон. Комментатор Василий Уткин был экстренно доставлен в больницу 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям