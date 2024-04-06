Футболисты Медиалиги придумали акцию в память о Василии Уткине

Футболисты Медиалиги будут носить на форме наклейки в память о Василии Уткине
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Прощание с Василием Уткиным. 23 марта 2024. Москва
Весь сезон спортсмены будут носить специальные наклейки на форме Фото:

Участники пятого сезона Медиалиги в знак уважения и памяти о комментаторе Василии Уткине будут носить на спортивной форме специальные наклейки. Матчи пятого сезона начнутся с 6 апреля.

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«Команды и сотрудники Лиги вышли на поле с черными наклейками „В.У.“ в память о Василии Уткине», — передает Sport24. Там подчеркнули, что акция будет действовать весь сезон.

Комментатор Василий Уткин был экстренно доставлен в больницу 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких.

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Участники пятого сезона Медиалиги в знак уважения и памяти о комментаторе Василии Уткине будут носить на спортивной форме специальные наклейки. Матчи пятого сезона начнутся с 6 апреля. «Команды и сотрудники Лиги вышли на поле с черными наклейками „В.У.“ в память о Василии Уткине», — передает Sport24. Там подчеркнули, что акция будет действовать весь сезон. Комментатор Василий Уткин был экстренно доставлен в больницу 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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