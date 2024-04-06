Футболисты Медиалиги придумали акцию в память о Василии Уткине

Весь сезон спортсмены будут носить специальные наклейки на форме
Участники пятого сезона Медиалиги в знак уважения и памяти о комментаторе Василии Уткине будут носить на спортивной форме специальные наклейки. Матчи пятого сезона начнутся с 6 апреля.
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«Команды и сотрудники Лиги вышли на поле с черными наклейками „В.У.“ в память о Василии Уткине», — передает
Комментатор Василий Уткин был экстренно доставлен в больницу 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких.
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