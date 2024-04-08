В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на семи единицах спецтехники», — сказано в сообщении. Специалисты оснащены необходимой техникой и аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ.
В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Власти подготавливают новые пункты для эвакуации. Вся актуальная информация о паводке в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU.
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