Свердловские спасатели отправились в Курганскую область бороться с паводком. Фото

08 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Специалисты оснащены необходимым оборудованием Фото: Кондрат Александров © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на семи единицах спецтехники», — сказано в сообщении. Специалисты оснащены необходимой техникой и аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Власти подготавливают новые пункты для эвакуации. Вся актуальная информация о паводке в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU. telegram-канал «МЧС Свердловской области» Фото: telegram-канал «МЧС Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на семи единицах спецтехники», — сказано в сообщении. Специалисты оснащены необходимой техникой и аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Власти подготавливают новые пункты для эвакуации. Вся актуальная информация о паводке в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU.