Свердловские спасатели отправились в Курганскую область бороться с паводком. Фото

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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на семи единицах спецтехники», — сказано в сообщении. Специалисты оснащены необходимой техникой и аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ.

В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Власти подготавливают новые пункты для эвакуации. Вся актуальная информация о паводке в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU.

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В Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Для борьбы со стихией направлены 46 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на семи единицах спецтехники», — сказано в сообщении. Специалисты оснащены необходимой техникой и аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Власти подготавливают новые пункты для эвакуации. Вся актуальная информация о паводке в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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