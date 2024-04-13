13 апреля 2024

Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион из-за угрозы нападения Ирана

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Крым., S7, израиль, аэропорт домодедово
Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона (архивное фото) Фото:

Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион на 3 часа из-за угрозы атаки Ирана. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

«Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана», — говорится в сообщении. ЦАХАЛ заявила, что системы обороны и нападения приведены в готовность.

Власти Иордании тоже решили временно закрыть воздушное пространство из-за угроз Ирана. В Белом доме ожидают атаку утром 14 апреля. Турция отменила рейсы в Амман по той же причине.

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Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион на 3 часа из-за угрозы атаки Ирана. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ. «Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана», — говорится в сообщении. ЦАХАЛ заявила, что системы обороны и нападения приведены в готовность. Власти Иордании тоже решили временно закрыть воздушное пространство из-за угроз Ирана. В Белом доме ожидают атаку утром 14 апреля. Турция отменила рейсы в Амман по той же причине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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