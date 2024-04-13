Армия и оружие Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион из-за угрозы нападения Ирана 14 апреля 2024 в 00:55 Размер текста - 17 + Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион на 3 часа из-за угрозы атаки Ирана. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ. «Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана», — говорится в сообщении. ЦАХАЛ заявила, что системы обороны и нападения приведены в готовность. Власти Иордании тоже решили временно закрыть воздушное пространство из-за угроз Ирана. В Белом доме ожидают атаку утром 14 апреля. Турция отменила рейсы в Амман по той же причине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион на 3 часа из-за угрозы атаки Ирана. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ. «Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана», — говорится в сообщении. ЦАХАЛ заявила, что системы обороны и нападения приведены в готовность. Власти Иордании тоже решили временно закрыть воздушное пространство из-за угроз Ирана. В Белом доме ожидают атаку утром 14 апреля. Турция отменила рейсы в Амман по той же причине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям