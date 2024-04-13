Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион из-за угрозы нападения Ирана

Израиль ночью закроет аэропорт имени Бен-Гуриона (архивное фото)
Израиль закроет аэропорт Бен-Гурион на 3 часа из-за угрозы атаки Ирана. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
«Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана», — говорится в сообщении. ЦАХАЛ заявила, что системы обороны и нападения приведены в готовность.
Власти Иордании тоже решили временно закрыть воздушное пространство из-за угроз Ирана. В Белом доме ожидают атаку утром 14 апреля. Турция отменила рейсы в Амман по той же причине.
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